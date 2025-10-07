Pilates Reformer: la Escuela Europea del Deporte da las claves para transformar tu cuerpo

Suscríbete a nuestros canales

El Pilates Reformer es una modalidad de entrenamiento que utiliza una máquina llamada reformer, diseñada por Joseph Pilates, creador del método. Esta máquina cuenta con una plataforma deslizante unida a resortes, barras y correas que permiten realizar una gran variedad de ejercicios en posiciones como acostado, sentado, de pie o arrodillado. Gracias a la resistencia regulable de los resortes, el reformer se adapta a diferentes niveles de condición física, desde principiantes hasta atletas avanzados.

La práctica en el reformer mejora la fuerza, la flexibilidad, la postura y la coordinación, trabajando especialmente los músculos profundos del abdomen y la espalda. También ayuda a prevenir lesiones y a rehabilitarse de ellas, ya que combina control, precisión y bajo impacto.

Foto: Freepik

Transforma tu cuerpo

Según la Escuela Europea del Deporte, esta técnica ofrece una serie de beneficios que transforman el cuerpo de manera integral. Uno de los principales beneficios es el fortalecimiento de los músculos profundos, especialmente los de la espalda y el core, sin aumentar el volumen muscular.

Esto se logra mediante ejercicios que activan los estabilizadores musculares y mejoran la alineación corporal. Además, la máquina permite un rango controlado de movimiento, lo que facilita el aumento de la flexibilidad y la movilidad articular.

Otro aspecto destacado es la mejora de la postura. Los ejercicios ayudan a corregir desbalances musculares y a alinear la columna vertebral, lo que contribuye a una postura más erguida y saludable. Esto es especialmente beneficioso para personas que pasan mucho tiempo sentadas o que sufren de dolores posturales.

Además, el Pilates Reformer es una herramienta eficaz en procesos de rehabilitación. La posibilidad de ajustar la intensidad de los ejercicios mediante los resortes permite adaptar el entrenamiento a las necesidades de cada persona, facilitando la recuperación de lesiones y previniendo futuras dolencias.

