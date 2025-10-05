¿Quieres tener los dientes blancos? Esta es la fórmula natural más efectiva para remover las manchas que dejan las bebidas oscuras

Suscríbete a nuestros canales

El consumo de alimentos con alto contenido de colorantes es una de las causas más comunes por la cual se manchan los dientes, ya que, dichas sustancias se adhieren fácilmente a la capa principal del diente.

De acuerdo a la información publicada en Clínica dental moreno, las bebidas oscuras y con alto contenido de azúcar manchan los dientes súper rápido.

Por lo tanto, en la actualidad existen múltiples opciones de tratamientos odontológicos que desmanchan los dientes, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el bicarbonato de sodio posee propiedades antisépticas, antibacterianas y despigmentantes, las cuales hacen mejor efecto cuando se mezcla con limón para remover las manchas rápidamente.

Foto cortesía de: freepik

Así debes aplicar la mezcla en los dientes

Lo más recomendable es que la persona cepille los dientes tres veces al día con la crema dental de su preferencia, posteriormente, de aplicar la fórmula casera y dejarla actuar durante tres minutos, luego debe retirarla con abundante agua.

¿Cuándo debes visitar al odontólogo?

Se sugiere que la persona asista mínimo dos veces al año a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué un diagnóstico preciso y en función de eso establezca un tratamiento para solucionarlo.

En definitiva, para mantener los dientes sanos la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube