¿Tienes el colesterol alto? Entérate de cuál es el cereal rico en fibra que incrementa la eliminación de los ácidos biliares

El consumo excesivo de grasas saturadas es una de las causas más comunes por la cual el colesterol eleva su nivel, ya que, la placa se acumula en las arterias y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas para el organismo en general.

De acuerdo a la información divulgada por la Clínica mayo, el sobrepeso y el sedentarismo también contribuyen que el colesterol suba su nivel, debido a que las calorías se acumulan como grasa.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para regular el nivel del colesterol, pero también hay alternativas alimenticias que contribuyen a lograrlo.

En ese sentido, según la información ofrecida por la referida fuente la avena contiene fibra soluble que contribuye a regular el nivel del colesterol, puesto que, elimina los ácidos biliares.

Foto cortesía de: freepik

¿Cuál es la cantidad de avena que debes consumir?

Lo más recomendable es que la persona consuma mínimo 50 gramos de avena al día, preferiblemente en el desayuno, con el objetivo de que el organismo absorba todas las propiedades que dicho cereal contiene.

Cabe destacar, que si la persona tiene un constante descontrol en el nivel del colesterol lo ideal es que asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En conclusión, para mantener el colesterol en el nivel adecuado la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo debería realizarse un chequeo médico general durante el año.

Foto cortesía de: freepik

