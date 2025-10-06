Transferencia de dedos del pie: una opción funcional superior en amputaciones de mano

Suscríbete a nuestros canales

Un reciente estudio en la revista Plastic and Reconstructive Surgery cuestiona el protocolo de emergencia habitual para la pérdida de dedos en la mano. La información sugiere que la cirugía de transferencia de dedos del pie puede ser una alternativa más efectiva que el reimplante del dígito amputado.

Esta técnica, aunque no es nueva, ha demostrado ofrecer una mejora significativa en la función de la mano y en la calidad de vida a largo plazo de los pacientes.

Cada año, miles de personas sufren la amputación de un dedo o pulgar. Si bien el reimplante de emergencia ha sido el tratamiento estándar, el Dr. Fu-Chan Wei y su equipo descubrieron que no siempre es la mejor opción funcional.

Revisión de casos

El estudio comparó 126 casos de transferencia de dedos del pie con 96 reimplantes y encontró que los pacientes con transferencia de dedos tuvieron una función de la mano notablemente superior.

Los resultados, evaluados al menos cinco años después de la cirugía mediante el Cuestionario de Mano de Michigan, mostraron puntuaciones de función aproximadamente tres veces superior en factores como: el rango de movimiento; la habilidad de pinza y la sensibilidad nerviosa.

Además del beneficio funcional en la mano, los investigadores indicaron que la función del pie donante se mantuvo comparable a la de la población general, sin un impacto negativo en la calidad de vida de los pacientes.

Estos hallazgos proporcionan una evidencia sólida de la posible superioridad funcional de la transferencia de dedos del pie, lo que podría redefinir las guías quirúrgicas y ofrecer una esperanza renovada a quienes sufren lesiones graves en la mano.

