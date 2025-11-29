Cultura

"Gran Concierto" gratuito en Petare este 29 de noviembre: conoce los horarios y artistas invitados

Diferentes artistas ofrecerán un espectáculo para disfrutar

Por Selene Rivera
Sabado, 29 de noviembre de 2025 a las 12:11 am
Foto: Referencial

Este sábado 29 de noviembre se llevará a cabo un 'Gran Concierto' en Petare, municipio Sucre del estado Miranda.

A través de las redes sociales, se difundió el anuncio del concierto gratuito que realizarán el sábado en Petare, el cual contará con la asistencia de varios artistas.

'Gran Concierto' gratuito en Petare

Según la información difundida, se trata del 'Gran Concierto' en Paz con Nicolás, el cual se realizará en esta ocasión en Petare el sábado 29 de noviembre.

El espectáculo iniciará a las 8 de la noche específicamente en la avenida Francisco de Miranda, a la altura del Gran Muro de Petare, con la celebración del 'Gran Concierto Navideño'.

Artistas en concierto gratuito en Petare

A partir de las 8 de la noche del sábado, arrancará el concierto gratuito, en el que estarán los siguientes artistas:

  • Gaiteros de YiYo
  • Yolbert y el Gocho
  • 24K Vallenato
  • Eukaris, la nena sexy de la salsa

 

 

Sabado 29 de Noviembre - 2025
