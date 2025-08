Chepa Candela: ¡Por no hacer caso!... Tremendo susto pasó el Luis Silva

Suscríbete a nuestros canales

Para entrarle de lleno a este ameno y cotidiano “parling” que todos los días (desde hace una pila de años) los mantiene al tanto de cuanto pasa, ocurre, sucede, y acontece en esta fauna farandulera, donde los chismes, bretes, rollos, tramoyas, brollos, tretas, y todo lo que sirva de adobo al cotilleo, no faltarán ¡jaaamáaasss de los jamases!…

El Heredero

Yyy como para contárselos “desde la A hasta la Z” (sin quitarle, ni ponerle) para eso me tienen aquí, les cuento que el cantante colombiano HEREDERO, creador del tema "Coqueta " que interpreta con el papasito Jessi Uribe, dejó embarcado a sus fanáticos del interior del país, luego de haber anunciado su gira con "bombos y platillos" la canceló en segundos…

Me enteré que todo estaba listo y su equipo llegó al lugar para hacer el montaje y “tutto” el aparataje, de pronto una de las productoras recibió una misteriosa llamada y salió corriendo del recinto, dejando todo pago (habitaciones), ¡peeeerooooo! mandó a que no siguieran montando ni la tarima ni el muy esperado sonido… ¿Qué talco?...

Luego de ese extraño momento, se regó la bola de que al artista y sus músicos no los dejaban pasar al país por un problema de papeles, cosas que nadie entendió porque el colombiano no sale de aquí, del tricolor patrio, pues vive matando tigres en los pueblo más lejanos y recónditos del territorio nacional…

“Tutto” este brollo a mí me huele a cuento chino… pues dicen que la taquilla estaba más fría que pescado en cava y por eso el hombre y toda su comitiva le dejó el pelero a “Raquel, y todo aquel” y los más afectados (los cuatro fanáticos que compraron sus entradas) se quedaron como pajarito en grama (viendo de lao´a lao)...

Luis Silva

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que el LUIS SILVA pasó tremendo susto, ¡por poco no lo cuenta!... Me enteré (sin querer, queriendo) que el barines de oro está abusando de su salud y de sus años mozos, pues para nadie es un secreto que el intérprete de “Enfurecida" ya no es un pavito y no quiere bajarle dos a la cantadera…

¡Resulta! que el susodicho tenía una presentación con los medios en Barquisimeto donde acompañaría al grupo de gaita "La Alianza" para presentar un nuevo tema; a según, todo estaba listo para el “toma y dame” y en la noche anterior le dio un “papatus” que por poco lo lleva a los brazos de San Pedro, yyy es que al parecer, tenía la tensión tan pero “taaaaaan” alta que llegaron a pensar que se trataba de un ACV pero afortunadamente no fue así…

Ahora su médico de cabecera le prohibió salir de casa y hacer espectáculos, buscando a toda costa dar con su pronta mejoría… Ojalá y se recupere está gloria musical… Mira qué queremos a Luis Silva pa´rraaatooo y unos días sabáticos no le vienen mal…

Victoria Abuhazi

Yyy cambiando radicalmente el tema, les cuento que la VICTORIA ABUHAZI no quiere dejar pa´nadie, y es que la ex reina de belleza y animadora del programa “Estrellas y deporte” de Meridiano Televisión, se dio un vuelo rasante por la hermana república de Colombia y en tan sólo un par de días arrasó con “toooh”…

Cuentan las malas lenguas (yyy ¡trúa! ¡trúa! cual cotorra repite la mía) que la mujer fue con la exclusiva idea de analizar un contrato como modelo para una exclusiva marca publicitaria, y estando allá en el territorio de los parceros, logró desfilar para importantes diseñadores de moda, posó para la portada de una afamada revista, cerró algunos “guisos” con marcas de estética y belleza, y no conforme, jugó caída e hizo mesa limpia… ¿Cómo les quedó esa pepa de ojo?...

La Vicky hecha la “caracola” (dígase: lenta pero segura) se está metiendo de ¡cabeza, tronco, y extremidades! en el campo publicitario internacional, y a según, (“buchona” por lo que le espera) ique le tiene el ojo puesto a Argentina, donde a según hay unos cuantos guisos que ella desea condimentar… ¡Adiós!

