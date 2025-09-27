Alexis Stone: La artista drag que redefine la moda con sus transformaciones icónicas

Suscríbete a nuestros canales

Alexis Stone, nacida como Elliot Joseph Rentz en Brighton, Inglaterra, ha emergido como una de las figuras más innovadoras en la escena drag contemporánea. Desde sus inicios, se destacó por su habilidad para crear ilusiones hiperrealistas utilizando prótesis y técnicas avanzadas de maquillaje, transformando su rostro en réplicas exactas de celebridades y personajes icónicos. Su enfoque meticuloso y su atención al detalle le han permitido fusionar el arte del drag con la alta costura.

Transformaciones que desafían los límites del arte drag

Jennifer Coolidge en el desfile de Diesel (2023)

En 2023, Stone sorprendió al público al asistir al desfile de Diesel en Milán como Jennifer Coolidge. Su transformación incluyó una peluca rubia platinada, maquillaje característico y un atuendo que evocaba el estilo único de la actriz.

Miranda Priestly en el desfile de Balenciaga (2024)

Durante la Semana de la Moda de París en 2024, Stone encarnó a la icónica Miranda Priestly, el personaje interpretado por Meryl Streep en El Diablo Viste a la Moda. Con una blusa de satén gris, falda lápiz negra, abrigo beige y gafas de sol, su transformación fue tan precisa que dejó a los asistentes sorprendidos. La preparación para esta metamorfosis comenzó tres meses antes del evento, con pruebas de maquillaje y ajustes en el vestuario.

La Mona Lisa en el desfile de Boss (2025)

Recientemente Stone llevó su arte a nuevas alturas al transformarse en la Mona Lisa para el desfile de Boss durante la Semana de la Moda de Milán. Utilizando prótesis faciales y técnicas de maquillaje avanzadas, recreó la enigmática sonrisa de la obra maestra de Leonardo da Vinci. Esta interpretación fusionó el arte clásico con la moda contemporánea, generando un diálogo entre ambas disciplinas.

Un enfoque artístico y personal

A diferencia de muchos en la comunidad drag, Stone ha optado por no participar en programas como RuPaul's Drag Race, argumentando que el formato competitivo no se alinea con su visión artística. En entrevistas, ha expresado que su objetivo es crear arte que desafíe las percepciones y provoque reflexión, más que competir en un escenario televisivo.

En su creatividad a recreado los rostros de varias celebridades y personajes de películas...

Reconocimiento y futuro

El trabajo de Stone ha sido reconocido en diversas plataformas de medios y ha establecido un nuevo estándar en el arte del drag. Su habilidad para combinar la estética drag con la crítica cultural y la sátira ha abierto nuevas posibilidades para el drag como forma de arte visual y comentario social. Con proyectos futuros en el horizonte, Alexis Stone continúa desafiando las fronteras del maquillaje, la identidad y la expresión artística, consolidándose como una figura central en la evolución del drag contemporáneo.

