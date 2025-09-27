Famosas que no son madres: ¿El nuevo camino de Hollywood?

Suscríbete a nuestros canales

Para nadie es un secreto que la maternidad siempre se suele presentar como el destino inevitable de una mujer. Sin embargo, muchas celebridades de Hollywood decidieron desafiar esta opinión y han optado públicamente por no tener hijos.

Aunque siempre han sido cuestionadas por los medios sobre esta decisión, ellas han demostrado que una vida plena y significativa no depende de ser madre y suelen hablar abiertamente de su vida y sobre la libertad y las diversas formas de realización personal.

Famosas de Hollywood que nos son madres

La influyente Oprah Winfrey siempre habla abiertamente sobre su decisión, y explica que su ajetreada vida profesional y su profundo compromiso con su trabajo le habrían impedido ser una madre presente. "Soy una madre para los miles de jóvenes de mi escuela en Sudáfrica", suele decir refiriéndose a su labor filantrópica.

En esta lista también se encuentra la leyenda del country Dolly Parton, quien nunca tuvo hijos, y ha canalizado su energía maternal hacia la Fundación Dolly Parton's Imagination Library, que ha donado millones de libros a niños en todo el mundo.

La actriz Jennifer Aniston, se encuentra entre las famosas que han hablado sobre su decisión debido a que durante años, su vida personal fue diseccionada por los medios, con constantes especulaciones sobre un supuesto "reloj biológico" y la insistente pregunta de "cuándo será madre". Cansada de la presión, la actriz de 56 años publicó un ensayo en 2016 donde declaró: "No necesitamos estar casadas o ser madres para sentirnos completas". Sin embargo, hace pocos años se supo que durante un tiempo la actriz se sometió a varios tratamientos de fertilidad y no logró concebir, por ese motivo apoya a las mujeres que deciden no ser madres y demuestra que se puede llevar una vida plena y feliz sin hijos.

Helen Mirren, no ha dejado de hacer declaraciones al respecto. “Nunca he sentido la necesidad de tener un hijo y nunca he sentido su falta”, dijo en 2014. En una entrevista para Vogue Uk añadió: “Solo me preguntaban por ello hombres mayores y aburridos. Y cuando se ponían en plan: ‘¿Qué? ¿Sin hijos? Deberías ponerte a ello, chica’. Siempre les contestaba: ‘No, que os jodan’”.

Entre estas famosas de Hollywood que tomaron esta decisión de no ser madres, también se encuentran figuras latinas que suelen ser cuestionadas sobre su elección.

Kate del Castillo, suele explicar que las malas experiencias en sus relaciones pasadas y la falta de interés en ser madre han sido factores importantes en su decisión.

Angelique Boyer, no ve la maternidad en sus planes, se siente a gusto con su elección y su pareja la apoya.

Ana de la Reguera, suele mencionar que, a pesar de la presión social, entendió que su decisión de no ser madre era más importante que los señalamientos de la gente.

Estas famosas han demostrado que la maternidad puede manifestarse de muchas formas, más allá de la biología y que su vida es completamente feliz sin tener hijos.

