¿Culpable o inocente? Revelan nuevos detalles sobre el caso de Angie Miller

Las autoridades mexicanas informaron un giro el pasado viernes 26 de septiembre, sobre el caso de la venezolana Angélica Torrini, quien había sido detenida bajo la acusación de presunto secuestro.

De acuerdo con el medio Caracol, el cargo vinculaba a la venezolana indirectamente con el trágico asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez, conocido como B King, y su colega Jorge Herrera, alias DJ Regio Clown.

El caso, que capturó la atención de los medios en México y Colombia, tomó una nueva dimensión con la liberación de la joven, cuya cercanía al rapero B King era evidente en sus redes sociales, lo que la colocó en el centro de las primeras investigaciones.

¿Qué se conoce sobre la detención de Angie Miller?

La noticia de su detención se produjo después de que la joven, conocida en el mundo digital como Angie Miller, fuera inicialmente reportada como desaparecida.

La Fiscalía de Ciudad de México se vio obligada a rectificar, aclarando que la modelo de 29 años en realidad había sido aprehendida el pasado martes por una unidad antisecuestro del Estado de México, justo un día después de que se confirmara la identidad de los cadáveres.

Este hecho subraya la confusión inicial y la intensidad de las pesquisas que buscan esclarecer el doble homicidio, un crimen que la propia Fiscalía confirmó, estuvo precedido por el traslado de los artistas desde la capital hasta la zona rural donde se encontraron sus restos.

El misterio digital en medio del crimen

Torrini mantenía una relación cercana con B King, según documentan sus propias publicaciones.

Un video del 11 de septiembre la mostraba bailando con el rapero colombiano, a quien dedicaba el subtítulo de «Mi colombiano favorito».

La venezolana, modelo y madre, con residencia en Ciudad de México, fue capturada en el marco de una investigación que seguía el rastro de los músicos.

La Fiscalía de la capital confirmó que existe un video de seguridad que muestra a B King y DJ Regio Clown abordando un vehículo particular de color gris con destino al Estado de México, lo que ligó el traslado de los artistas a su posterior hallazgo en una carretera desolada.

Hallazgos macabros en la investigación

Los cuerpos de los dos músicos colombianos, quienes estaban en el país azteca para impulsar su carrera, fueron localizados el 17 de septiembre en un apartado paraje del municipio de Cocotitlán, a un costado de la carretera México-Cuautla.

Los cadáveres presentaban un presunto mensaje atribuido a la Familia Michoacana, que los señalaba de ser "chapulines y vendedores", sugiriendo un móvil ligado al crimen organizado.

La identidad de las víctimas fue confirmada por sus familiares a través de sus tatuajes, mientras que las fiscalías capitalina y del Estado de México continúan con las reservadas pesquisas.

En medio del caos judicial, el mánager de B King, Juan Camilo Gallego, quien denunció la desaparición, expresó su profundo temor.

En declaraciones a una emisora colombiana, Gallego declinó comentar sobre la situación de Angélica Torrini y reveló que se encuentra escondido, temiendo por su vida.

"No voy a regresar a Colombia, ya pedí asilo político en varios países", aseguró. Además, desestimó las versiones de la prensa mexicana que vinculan el crimen con un cártel de las drogas.

Precedentes de famosas venezolanas con la justicia

El caso de Angélica Torrini, aunque con un desenlace de liberación, se suma a una lista de situaciones en las que figuras venezolanas en el extranjero se han visto envueltas.

Recientemente, la modelo e influencer Aleska Génesis fue detenida en Ciudad de México por una orden de aprehensión relacionada con el presunto robo de relojes de lujo, un caso del cual fue liberada tras algunas horas, negando su participación en el delito.

