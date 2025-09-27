Pasión de Gavilanes: así lucen y viven hoy los protagonistas del éxito que acaparó las pantallas 20 atrás

Suscríbete a nuestros canales

Han pasado más de dos décadas desde que Pasión de Gavilanes se convirtió en un fenómeno televisivo que cautivó a millones en Latinoamérica y el mundo. Los amores, traiciones y pasiones de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo quedaron grabados en la memoria de los fans, pero ¿qué ha sido de ellos?

Mario Cimarro: Juan Reyes, el galán que se alejó de las cámaras

Mario Cimarro, el eterno Juan Reyes, sigue siendo recordado como el galán que conquistó corazones en toda Latinoamérica. Sin embargo, tras años de intensa exposición, el actor cubano ha decidido mantener un perfil más bajo, enfocándose en su vida familiar y en proyectos puntuales. Ha participado en concursos de baile en Paraguay y ha sido invitado especial en eventos de televisión, pero su presencia masiva en novelas es limitada. A pesar de ello, cada aparición de Mario sigue provocando suspiros y recordatorios de su inolvidable papel.

Michel Brown: Franco Reyes, el eterno seductor

Michel Brown ha sabido mantenerse vigente en la industria. Después de su papel de Franco Reyes, participó en producciones internacionales como Pálpito de Netflix y Amar a muerte. Con 47 años, el actor argentino combina la madurez de su carrera con el encanto que lo hizo famoso, y continúa siendo un favorito de los fans de telenovelas. Además, su actividad en redes sociales permite que los seguidores lo sigan de cerca, ahora en su nueva aventura recorriendo el mundo en su moto.

Juan Alfonso Baptista: Óscar Reyes, el más reservado

Mantiene activa su carrera artístico y ha explorado diversas facetas profesionales. En el campo de la actuación, retomó su icónico personaje en la segunda temporada Pasión de Gavilanes.

Además se ha involucrado con el teatro, publicidad y eventos, así como en proyectos cinematográficos. Su perfil actual se extiende más allá de la interpretación, destacándose también como modelo e influencer.

Paralelamente a su trabajo frente a las cámaras, "El Gato" Baptista se ha diversificado en el mundo empresarial, particularmente en el sector de la hostelería, habiendo emprendido en el negocio de los restaurantes en Bogotá. Asimismo, ha cultivado su faceta creativa a través del arte, dedicándose a la pintura con acrílicos fluorescentes sobre madera y a la escritura

Danna García: Norma Elizondo, la protagonista que volvió a encender pasiones

Danna García retomó su icónico papel de Norma en la segunda temporada de Pasión de Gavilanes. Además de su regreso televisivo, ha trabajado en doblaje y cine, y es muy activa en redes sociales, donde comparte con sus seguidores su vida profesional y personal. Su presencia sigue siendo un imán de atención, y los fans no dejan de comentar cómo conserva la elegancia y el carisma que la hicieron famosa.

Paola Rey: Jimena Elizondo, entre la cocina y las cámaras

Paola Rey ha dado de qué hablar recientemente tras ganar MasterChef Celebrity 2024, demostrando que sus talentos van más allá de la actuación. A nivel personal, ha vivido cambios importantes: hace años se separó de su esposo, el actor Juan Carlos Vargas, pero mantienen una relación cordial por el bienestar de sus hijos. Su regreso a la televisión y su participación en reality shows la mantienen en el ojo público.

Natasha Klauss: Sara Elizondo, belleza que trascendió la pantalla

Natasha Klauss sigue siendo una de las figuras más queridas de la televisión colombiana. Ha participado en series como El Bronx y Decisiones: unos ganan y otros pierden, y su presencia en redes sociales la mantiene conectada con los fans. A sus 48 años, la actriz demuestra que la elegancia y el talento no se pierden con el tiempo, y continúa siendo un referente para nuevas generaciones de actrices latinoamericanas.

Veinte años después del estreno de Pasión de Gavilanes, los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo siguen despertando interés y pasión entre sus fans. Algunos se alejaron de los reflectores, otros reinventaron sus carreras, pero todos continúan siendo recordados.

