De la admiración al acoso: seis artistas que enfrentan el lado oscuro de la fama

Para nadie es un secreto que el acoso es una de las realidades más oscuras que suelen viven muchas de las celebridades, y a menudo las víctimas son mujeres que sufren amenazas, seguimiento constante y hostigamiento digital por parte de acosadores y hasta supuestos "fans" obsesionados.

Cabe destacar, que estas situaciones no solo afectan la vida personal de las famosas, sino que también tienen un impacto significativo en su seguridad y bienestar.

Famosas victima de acoso

La cantante estadounidense, Taylor Swift suele lidiar con supuestos "fanáticos" que en realidad son acosadores que han intentado irrumpir hasta en sus propiedades en numerosas ocasiones. Sus equipos de seguridad suelen tomar medidas extremas para protegerla de individuos que la siguen y la amenazan.

Asimismo, la actriz y cantante Selena Gomez, también confesó haber sido víctima de acoso y amenazas de muerte que la han llevado a reforzar su seguridad y a hablar públicamente sobre el impacto que estos actos han hecho en su salud mental.

Sandra Bullock, se encuentra en esta lista, debido a que también experimentó un caso de acoso grave cuando un hombre logró entrar a su casa mientras ella estaba dentro. Afortunadamente, ella se escondió y llamó a la policía, que lo detuvo antes de que le hiciera daño.

Además de estas famosas, figuras como Rose McGowan, Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie fueron algunas de las muchas mujeres que alzaron la voz para denunciar al productor Harvey Weinstein, revelando un "secreto a voces" en la industria gracias al movimiento #MeToo, que expuso el acoso y abuso sexual sistémico en Hollywood.

La historia de estas mujeres es un recordatorio de que el acoso es una amenaza real que va más allá del mundo digital, invadiendo sus hogares y vidas.

