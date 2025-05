Artista española revela cómo la cultura venezolana deja huella en su carrera músical: "yo me crié escuchando Reinaldo Armas y Simón Díaz

La cantante Judeline, una de las voces emergentes más prometedoras de la escena musical española, ha compartido detalles inéditos sobre su estrecha relación con la cultura venezolana, forjada por la influencia de su padre.

Esta confesión se dio a conocer a través de un video publicado en la cuenta de TikTok de Bime, donde la artista fue entrevistada y habló abiertamente sobre sus raíces y vivencias familiares.

Judeline, cuyo nombre real es Lara Fernández Castrelo, nació en Jerez de la Frontera en 2003 y creció en Los Caños de Meca, Cádiz. Es hija de madre andaluza y padre venezolano, un origen mixto que ha marcado profundamente su identidad artística y personal.

Aunque nunca ha viajado a Venezuela, la cantante asegura que su conexión con el país sudamericano es total gracias a la forma en que su padre le transmitió la cultura desde pequeña. "Yo nunca he estado en Venezuela. Pero en mi casa, Venezuela era como mi padre lo quiso pintar", relata Judeline en la entrevista.

"Era la comida que le gustaba a mi padre venezolana, pues esa es la que me inculcaba mi padre, la música venezolana que le gustaba a mi padre era la que me inculcaba a mí. Entonces yo veo Venezuela a través de mi papá y lo que conozco de Venezuela a través de mi papá", asegura la joven de 22 año.

Judeline también recuerda cómo la música tradicional venezolana estuvo siempre presente en su infancia:

"Yo me crié escuchando a Armando Armas, Simón Díaz... todos mis cumpleaños, 'Vestida de Garza Blanca' era como la canción que me cantaba mi papá, sacaba el cuatro, la bandola, y entonces a mí me lleva mucho a casa, me lleva mucho a hogar1].