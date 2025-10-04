Belleza bajo presión: la inesperada confesión de Lina Luaces sobre su salud

Suscríbete a nuestros canales

Lina Luaces, la única hija de la presentadora Lili Estefan, dejó a muchos con la boca abierta durante una dinámica de preguntas en Instagram el pasado 1 de octubre. La modelo de 23 años, que recientemente ganó el título de Miss Universo Cuba 2025, fue cuestionada sobre la enfermedad autoinmune que padece y, sin rodeos, decidió compartir que sufre de psoriasis, un trastorno crónico de la piel.

De acuerdo con la Clínica Mayo, la psoriasis provoca la aparición de manchas rojas y escamas que generan comezón, principalmente en los codos, rodillas, cuero cabelludo y tronco, es una enfermedad que hasta ahora no tiene cura definitiva, pero existen formas de controlar sus brotes y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

Lina confesó que en su caso, la clave estuvo en un cambio radical de hábitos. Se inclinó por un enfoque natural y holístico que le permitió controlar los síntomas.

Un cambio de vida desde la alimentación

La modelo detalló que decidió eliminar de su dieta varios alimentos considerados inflamatorios: gluten, lácteos y azúcar. Este ajuste no fue sencillo, pero con el tiempo le permitió notar una mejoría en su piel y bienestar general. En sus propias palabras, esta transformación en su estilo de vida fue fundamental para que los síntomas desaparecieran.

Su experiencia pone en evidencia que la alimentación puede convertirse en una herramienta poderosa frente a enfermedades crónicas. Lina no solo compartió un testimonio personal, sino que también dejó un mensaje de conciencia para sus seguidores: cuidar lo que consumimos puede marcar una gran diferencia en la salud.

Entre la belleza y la resiliencia

Más allá de la enfermedad, Lina Luaces continúa enfocada en su carrera. Tras coronarse en julio como Miss Universo Cuba, se prepara para representar al país en el certamen internacional del próximo año. Su revelación, lejos de debilitar su imagen, la ha fortalecido como una figura que encarna tanto glamour como valentía.

En un mundo en el que la perfección suele ser la norma, Lina ha demostrado que la belleza real también nace de la autenticidad y de aceptar la vulnerabilidad. Su sinceridad no solo la humaniza ante el ojo público, sino que además la posiciona como una voz inspiradora para quienes atraviesan batallas similares.

