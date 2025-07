Chepa Candela: En Canal i andan como palo´e cochinero

Suscríbete a nuestros canales

Mariela Celis

¡¡Good morning, my darlings!!...Y nuevamente aquí me tienen, en esta abngada tarea diaria (Cues res cues cues!) de ponerlos -y mantenerlos- "face to face" con todo lo que sucede y pasa en la movida farandulera, que últimamente ha estado como muy ajetreada… Así que a la voz de ¡paraarrtiiidaaa!, paso rauda a batirles que “En tu cama en la mía” quedó huérfano de productora, ya que la que tenían, que no es otra que Damarys Padilla ¡dejó el pelero!, aunque quedaron varios programas grabados…Sin embargo ante la escasez de productores por los sueldos de hambre que pagan en Venevisión, en el canal andan corriendo a ver quién se encarga del soporífero espacio que conduce la MARIELA CELIS, quien ha corrido con suerte de que no la hayan sacado del aire …¡Síii, señores!...En VV andan ¡con la cabeza en dos manos! buscando quien cargue ese “muerto”… y el que lo haga deberá “parir”, pues ya está la orden de realizar varios programas dedicados a la Temporada de la belleza, con exreinas del “·año de la pera” y muchas de ellas no viven en el país…mientras que otras prefieren seguir su vida en baio perfil, alejadas del foco público…Aunque supe que el primero que grabarán será con Nina Sicilia…El caso es que “En tu cama o en la mía” (Formato que me parece traído por los pelos, porque a eso de entrevistar a los invitados tirados patas arriba una cama no le veo ningún sentido) está sin productor, al que andan buscando como “palito mantequillero”…

Canal i

Yyy cuando se pensaba que la botazón en Canal i había parado, me entero (¡Y trúuaaa, trúuuaaa!, cual cotorra repito) que le dieron “matarile” a ROSANGELICA MONASTERIOS, quien, a pesar de estar operada de un quiste en los ovarios, y en franca recuperación, fue notificada de que su contrato no será renovado, ¡sin derecho a pataleo! por lo que trabaja hasta este viernes 11 de julio y hoy le dirá ¡“Baayyy, baaayyy, sayonara”! al programa “¿Y qué hay de nuevo?” del que también sacaron al Roy Moreno, quien se despidió hace 15 días…Los que sorpresivamente no han sido tocados, hasta ahora, son los coductores de Zona I, quienes renovaron sus respectivos contratos hasta el mes de diciembre, a pesar de que días atrás se regó el “rum-rum” de que en el mismo habría “sacudón de mata, sin embargo “la sangre no llegó al río”, por lo que Paula Bevilacqua, DIEGO KAPEKY, Alessandra Sánchez, y Ronald Sanoja, aseguraron sus aguinalditos de fin de año…pero ¡mosca, mosca!, que no se confíen mucho porque en Canal I cualquier cosa puede pasar…¡Suuussstooo!....

