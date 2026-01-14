Chepa Candela: La Jacqueline Aguilera anda abombadísima

Suscríbete a nuestros canales

Jacquelina Aguilera

¡¡Good Morning”…Yyy aquí estoy, ¡una vez más!, con mi par de “glaucos visores” pegados al teclado, y mis deditos ¡a millóoon! procesando todos los chismes, brollos, bretes, rollos, tretas y tramoyas de esta fauna farandulera…Yyy arrancando con el “parling”, les bato que la JAQUELINE AGUILERA, (¡¡Sussstooo!!) anda “botando de su pecho espuma”, pues con el reciente triunfo de Lady Di Mosquera en el Reinado Internacional del Café, sus bonos, en el mundo missérico, se dispararon como el dólar…y, según me comentaron, ella habría dicho que no la paraba nadie…que seguirá con ese “ojo pelao” preparando muchachas para mandarlas a “templetes” internacionales donde, hasta ahora las ha pegado todas, pues la Nariman Battika, fue la cuarta finalista en el Miss Grand Internacional 2025 que se efectuó en Tailandia y Anna Blanco dio “caída y mesa limpia” en el Miss Charm, que tuvo lugar en el Vietnam…y ahora va por el Reina Hispanoamérica que en fecha próxima se llevará cabo en Bolivia al cual enviará a la tramoyera de Emery Barilé, (¡Suustooo, otra vez!) quien aspira y espera ser coronada por la filipina Dia Mate, actual titular de este concurso internacional, donde otras misses venezolanas en ediciones pasadas han tenido figuración…El caso es que la Jacqueline Aguilera está esponjadísima con lo que hasta ahora han hecho sus muchachas en el exterior…pero que no venga a agarrarse las glorias para ella sola, porque sería bien mezquino de su parte negar que Jesús Tovar y Esteban Velásquez, que pertenecen a su equipo, son los que realmente descubren y también preparan a las candidatas …así ¡que no venga ella!…

Canal I

Yyy variando el “parling”, les bato que la situación en el CANAL I continúa igual… o peor que el año pasado, sobre todo en el departamento de Prensa donde en diciembre le dieron “matica de café” a la gerente de información…y otros periodistas dejaron el pelero, no por solidaridad con la señora, a la que llamaban “Puente roto”, pues nadie la pasaba, sino porque ya no aguantaban la angustia de no saber qué pasaría con ellos, a quienes mantenían en constante presión…¡Síii, señores!...Según la señal captada por mis camataguas, el área informativa ha venido siendo desmantelada poco a poco, pues parece que la orden es borrarlo del organigrama de dicha televisora, cuyo destino sigue en la incertidumbre, mientras la junta interventora que ya lleva meses operando y hasta ahora no se le ve el queso a la tostada, ique, sigue “guisando” la posibilidad de cambiar el estilo y la línea editorial de ese canal que, como el Titanic, se hunde poco a poco…

Andreína Álvarez

Por ciertooo que me enteré (¡Y trúuuaaa, trúuuaaa!, cual cotorra repito, porque no soy escaparate de nadie) que el nombre de ANDREINA ALVAREZ se está batiendo para incluirla en un nuevo proyecto de espectáculos y deporte, ya que dentro de la nómina artística es el único talento al que le tienen respeto, tomando en cuenta su trayectoria, desperdiciada en ese soporífero programa que mientan “Y qué hay de nuevo”, que no es ni una cosa, ni la otra, sino todo lo contrario…El referido proyecto estaría en el “horno” y aunque del mismo no se conocen mayores detalles, (Ni siquiera se sabe que nombre le pondrán) tengo entendido que irá en la programación matutina, de la cual desaparecerán ¡de un solo plumazo! A esos espacios faranduleros que nada aportan a la pantalla, pues siguen siendo “más de lo mismo”…La cosa es que la susodicha está en la mira, de buena manera…y “de ser verdura el apio” debería darse con una piedra en los dientes, porque ha vuelto a rodar la bola de que viene otro "sacudón de mata" en Canal I…y...auuuxiliooo...socorrooo... ¡¡sáaalveseeeee quien pueda!!…

