¿Cuál es el futuro de Bruce Willis? Familia del actor emite un comunicado importante

En medio de la difícil travesía que vive la familia Willis, su esposa, Emma Heming Willis, ha hecho público un gesto profundamente significativo. Confirmó que, cuando llegue el momento, donarán el cerebro de Bruce Willis a la ciencia para avanzar en la investigación de la demencia frontotemporal (DFT), el trastorno neurodegenerativo que le fue diagnosticado en 2023.

Esta decisión, tomada de manera unida por su esposa, sus hijas y su exesposa Demi Moore, nace del deseo de contribuir a una enfermedad aún poco comprendida. El estudio del tejido cerebral post mortem es fundamental para identificar las alteraciones proteicas y genéticas específicas de la DFT, lo que podría acelerar el desarrollo de diagnósticos y tratamientos más efectivos.

La salud de Bruce Willis

Bruce Willis, de 70 años, fue diagnosticado primero con afasia en 2022, lo que motivó su retiro de la actuación, y posteriormente con demencia frontotemporal.

Actualmente, el actor requiere cuidados especializados las 24 horas y su estado es estable dentro de la progresión de la enfermedad. Su hija mayor, Rumer Willis, ha compartido la cruda realidad de la condición: aunque su padre no siempre la reconoce, el vínculo emocional persiste. "Estoy muy agradecida de poder seguir abrazándolo... él pueda sentir el amor", expresó.

Emma Heming, quien narra esta experiencia en su libro, ha detallado adaptaciones cotidianas, como evitar la ropa de color negro para no causarle confusión visual, reflejando el grado de dedicación que su cuidado requiere.

Preparativos y legado familiar

Este anuncio sobre la donación se enmarca en ese mismo espíritu de planificación y legado. Paralelamente, se ha informado que Willis tiene un testamento actualizado que busca proteger a su familia. El documento, valuado en una fortuna estimada en 250 millones de dólares, prioriza el cuidado de sus dos hijas menores con Emma, Mabel y Evelyn, mientras que sus tres hijas mayores con Demi Moore —Rumer, Scout y Tallulah— heredarían un millón de dólares cada una. La razón, según fuentes cercanas, es la creencia del actor de que sus hijas mayores ya han recibido apoyo a lo largo de su vida y cuentan con el respaldo de su madre.

Impacto y reacción pública

La noticia de la donación generó inicialmente confusión en redes sociales, donde algunos malinterpretaron el anuncio como un indicio de que el actor había fallecido, algo que su familia y medios cercanos han desmentido categóricamente.

Lejos del morbo, la decisión ha sido recibida principalmente como un acto de generosidad y amor. Al destinar su cerebro a la investigación, la familia Willis busca que el viaje del actor tenga un impacto que trascienda su historia personal, ofreciendo esperanza y potenciales avances para los millones de personas en el mundo que se ven afectadas por enfermedades neurodegenerativas similares.

