El debut de Elaiza Gil en Caracas: ¿Qué sorpresas prepara la actriz para su temporada de stand up?

La actriz, directora y productora Elaiza Gil incursiona por primera vez en el género del stand up comedy con el espectáculo unipersonal “¡Soltera sí, sola JAMÁS!”. La pieza, escrita y dirigida por ella misma, se propone debatir y normalizar la visión de la soltería en la sociedad actual.

Gil presenta una perspectiva madura y cómica sobre este estado civil, buscando rendir homenaje a los solteros por elección o circunstancia, sin dejar de reconocer a casados, divorciados y viudos. La actriz enfatiza la naturaleza respetuosa de la obra: “Aquí no se habla mal de los hombres”, afirma.

El proyecto surgió de una catarsis personal y la respuesta del público. La actriz comenta que una entrevista previa generó una gran cantidad de mensajes que la motivaron a llevar sus reflexiones al escenario.

“Lo que pretendo es normalizar la soltería, que ya no se compadezcan del soltero, que ese estado se trate con seriedad y no por moda. Es momento de normalizar que si alguien quiere permanecer soltero por decisión propia, o si disfruta de su soltería mientras está abierta al amor de pareja, eso es absolutamente normal”, explica Elaiza Gil.

“¡Soltera sí, sola JAMÁS!” se estrena en el Centro Cultural de Arte Moderno (CCAM), en La Castellana, con cuatro únicas funciones en el mes de octubre:

Fechas y horarios:

Jueves 23 de octubre – 7 pm

Viernes 24 de octubre – 7 pm

Sábado 25 de octubre – 7 pm

Domingo 26 de octubre – 6 pm

El costo de las entradas es de 20$ (o su equivalente en bolívares). Disponibles a la venta a través de la taquilla del CCAM y en las plataformas online:

