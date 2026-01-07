El Super Bowl donde el lujo, las celebridades y el dinero brillan más que el juego

Suscríbete a nuestros canales

Asistir al Super Bowl es un lujo reservado para pocos. En 2025, los boletos más económicos rondaron varios miles de dólares, mientras que los asientos más exclusivos alcanzaban cifras que superan el precio de un automóvil de alta gama. No se trata solo de ver el evento, sino de demostrar estatus y formar parte de una experiencia que muchos solo observan desde casa.

Las zonas VIP y suites privadas elevaron aún más el listón, con paquetes que incluyen catering premium, acceso a lounges cerrados y servicios personalizados. Para algunos asistentes, el precio del boleto es solo el comienzo de un fin de semana marcado por hoteles de lujo, fiestas privadas y consumo sin límites.

Celebridades que convierten el estadio en alfombra roja

El Super Bowl es uno de los pocos eventos donde actores, cantantes, influencers y magnates coinciden en un mismo lugar. Las cámaras no solo siguen la acción del juego, sino también los gestos, outfits y reacciones de las celebridades sentadas en primera fila, muchas veces robándose el protagonismo.

Cada edición deja imágenes virales: artistas cantando desde las gradas, parejas famosas compartiendo palco o influencers transmitiendo en vivo para millones de seguidores. Para muchos, estar en el Super Bowl es tan importante como ser visto allí, y las redes sociales se encargan de amplificar cada aparición.

El medio tiempo: el show que eclipsa todo

El espectáculo de medio tiempo se ha convertido en uno de los escenarios más codiciados del mundo del entretenimiento. Artistas que se presentan allí no cobran por su actuación, pero obtienen algo mucho más valioso: exposición global inmediata y un impacto directo en su popularidad.

No es raro que, tras el show, las canciones del artista se disparen en reproducciones y que su imagen domine titulares durante días. En muchos casos, el medio tiempo genera más conversación que el propio resultado del partido, consolidando al Super Bowl como un evento donde la música y el espectáculo mandan.

Tradiciones extravagantes y curiosidades virales

El Super Bowl también es famoso por sus rituales poco convencionales. Apuestas sobre el color del vestuario del artista, la duración del himno nacional o el tono del líquido que se lanza al final del juego forman parte del folclore que rodea al evento.

Además, es uno de los días de mayor consumo de comida y bebidas en Estados Unidos, solo comparable con festividades nacionales. Pizzas, alitas y cerveza se convierten en protagonistas de reuniones que, muchas veces, giran más alrededor del show y los comerciales que del juego en sí.

Con el paso del tiempo, el Super Bowl dejó de ser solo una final deportiva para convertirse en un termómetro de tendencias, poder mediático y consumo masivo. Es el evento donde el lujo se exhibe sin pudor, las celebridades compiten por atención y el dinero fluye a una escala difícil de imaginar.

¿Dónde verlo?

Este año el espectáculo podrá disfrutarse en exclusiva a través de Meridiano TV, para disfrutar de cada detalle del evento más comentado del planeta. No solo será una transmisión del juego, sino una ventana directa al glamour, las celebridades y el show que paraliza al mundo entero, permitiendo que los televidentes vivan el Super Bowl como si estuvieran en primera fila, sin perderse ningún momento del brillo que ocurre dentro y fuera del estadio con Bad Bunny en el medio tiempo

