¡Impactante cambio! Se filtran las fotos de Wendy Guevara tras su reducción de costillas y desatan polémica

Las fotografías que muestran a Wendy Guevara durante su recuperación comenzaron a circular públicamente en enero de 2026, tras ser publicadas por la conocida cuenta de espectáculos "La Tía Sandra" en la red social X. En ellas, la ganadora de La Casa de los Famosos México aparece en su casa, usando un top negro y sin la faja postoperatoria, lo que permite apreciar los cambios iniciales en su figura tras la intervención.

Una recuperación compleja y dolorosa

La cirugía a la que se sometió Guevara a finales de noviembre de 2025 es considerada de las más invasivas y dolorosas dentro de los procedimientos estéticos. Conocida como luxación o remodelación costal, consiste en fracturar y reposicionar las costillas flotantes para lograr una cintura más estrecha. El procedimiento se realizó en conjunto con una lipotransferencia a glúteos y piernas y un reacomodo de busto.

La recuperación no ha sido sencilla. La influencer ha documentado públicamente varias complicaciones, incluyendo una crisis hipertensiva que requirió atención médica de emergencia y un episodio de dolor tan intenso tras un estornudo que estuvo al borde del desmayo. Su movilidad ha estado limitada y requiere el uso de un corsé rígido durante varios meses.

Reacciones divididas en la opinión pública

La filtración de las imágenes detonó un debate inmediato en redes sociales. Mientras un sector de usuarios defendió su autonomía con comentarios como "Su dinero, su cuerpo, su vida", muchos otros expresaron preocupación o crítica hacia el resultado visible.

Algunas reacciones cuestionaron el cambio percibido, con comentarios como "La veo igual" o "Ay, mana, ¿y la cintura?", e incluso hubo quienes sugirieron que "la estafaron". Otros usuarios destacaron la importancia de complementar cualquier procedimiento con hábitos de vida saludables.

Un historial de transformaciones y una pausa obligada

Wendy Guevara ha sido transparente sobre su recorrido por la cirugía estética, que incluye procedimientos previos como rinoplastia, ajustes mandibulares y bichectomía. Sin embargo, esta última operación ha sido, según sus propias declaraciones, la más difícil.

La experiencia ha sido tan demandante que la influencer ha decidido poner en pausa cualquier otro procedimiento estético que tenía considerado, como una feminización facial en Tailandia, para priorizar su recuperación total.

