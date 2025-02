Emiliano Aguilar pide ayuda a sus seguidores: Su abuela materna se encuentra muy grave

Suscríbete a nuestros canales

El primogénito del cantante Pepe Aguilar, Emiliano Aguilar, decidió pedir con mucho cariño a sus seguidores ayuda para la recuperación de su abuela materna.

A través de sus redes sociales, el integrante de la Dinastía Aguilar publicó un video en el se muestra muy preocupado por la salud de su abuela materna quien se encuentra intubada.

“Les quería pedir un favor, ando medio agüitado, pero, les quería pedir un favor, no sé si creen en Dios o no sé si no creen en Dios, pero, no sé si me pueden hacer el paro de rezar o aventarle un rezo a mi abuelita que ahorita está en el hospital y está intubada, por favor, si me pueden hacer ese paro, estaría muy chido, nomás denle un rezo que esté bien, por favor”, dijo Emiliano Aguilar en el audiovisual.

Hasta el momento, se ha especificado el motivo de la hospitalización de su abuela.

