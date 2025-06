En video: Eddy Herrera lleva su música hasta las nubes

Suscríbete a nuestros canales

Los pasajeros del vuelo que salieron de Medellín con destino a República Dominicana, fueron sorprendido con un pequeño show del cantante dominicano Eddy Herrera, quien retornaba a su país natal luego de su participación en el Festival Heat.

A través de las redes sociales, se hizo viral el video del famosos merenguero, quien les cantó un popurrí de sus éxitos a los viajeros, quienes grabaron el momento con sus celulares.

“Hola a todos, me escuchan, levanten las manos si me escuchan, levanten la mano los dominicanos, y los que no son dominicanos bienvenidos a nuestra tierra hermosa, maravillosa, República Dominicana”, dijo Eddy Herrera antes de cantar.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube