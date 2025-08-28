Entérate qué come Georgina Rodríguez y cómo se ejercita antes de su boda con Cristiano Ronaldo

Suscríbete a nuestros canales

Para Georgina Rodríguez, la disciplina física no es solo un hábito, sino parte de su identidad. La empresaria, que acumula millones de seguidores, suele reservar tiempo para entrenar en el gimnasio privado de su hogar, incluso cuando su agenda está repleta de compromisos. Su constancia en el ejercicio la ha convertido en un referente de bienestar para quienes siguen de cerca cada detalle de su vida.

De la mancuerna al tenedor

Sin embargo, no todo en la vida de la pareja de Cristiano Ronaldo se reduce a máquinas, pesas y rutinas. En sus redes sociales también deja ver su gusto por la gastronomía, donde se permite caprichos que contrastan con la imagen estricta del fitness. En una de sus más recientes publicaciones, compartió lo que muchos llamaron “su lado más real”: fotos de su sesión en el gimnasio acompañadas de dos opciones de comida muy distintas entre sí.

El contraste en la mesa

Por un lado, presentó un plato energético con arroz, carne roja, huevos y salchichas. Una combinación que, si bien refleja saciedad y fuerza para recuperar energías, generó debate entre los usuarios. Algunos recordaron que los expertos recomiendan moderar el consumo de carnes procesadas y rojas, lo que llevó a críticas sobre la conveniencia de ese tipo de elecciones en alguien tan influyente.

El postre saludable que conquistó

En cambio, la publicación también incluía una alternativa mucho más ligera: fresas frescas acompañadas de un lácteo cremoso y semillas. Una propuesta que fue aplaudida por seguidores y nutricionistas en redes, quienes destacaron que este tipo de preparaciones sí encajan con el equilibrio que promueve un estilo de vida saludable.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube