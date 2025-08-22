Georgina Rodríguez muestra su figura con un atrevido look

Suscríbete a nuestros canales

La modelo Georgina Rodríguez ha vuelto a captar la atención de sus seguidores con una nueva publicación en Instagram que destaca su impresionante físico. Días después de anunciar su compromiso con el astro del fútbol Cristiano Ronaldo, la empresaria ha mostrado el resultado de su disciplina con un look que dejó ver su tonificado abdomen.

El atuendo, de la firma deportiva Alo Yoga, se compone de un crop top de tirantes y unos ajustados leggings cortos. Este conjunto, que ya se ha visto en otras celebridades, resalta la figura de la modelo. En la misma galería, la española también incluyó una foto con un bikini rojo de dos piezas que evidencia su excelente estado físico.

La disciplina deportiva ha sido siempre una característica clave en la vida de Rodríguez, algo que comparte con su futuro esposo. La modelo ha dejado claro en sus redes sociales que mantiene una estricta rutina de ejercicios, combinando el gimnasio con su gran pasión, el ballet, para mantenerse en forma.

Este nuevo post llega justo después del anuncio de su compromiso con Cristiano Ronaldo, con quien comparte una relación de nueve años. La noticia, que acaparó titulares en todo el mundo, estuvo acompañada de un impresionante anillo de compromiso con un valor de 5 millones de euros.

