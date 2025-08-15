El 'sí' más caro: los lujosos regalos de Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez

Suscríbete a nuestros canales

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han confirmado su compromiso después de nueve años de relación. La modelo argentina compartió la noticia en sus redes sociales, desatando una ola de reacciones en todo el mundo. Pero la propuesta no vino sola: el astro del fútbol sorprendió a su prometida con una serie de regalos millonarios, además del lujoso anillo.

Entre los obsequios que superan los 300.000 euros, destaca un Porsche Taycan eléctrico de color blanco, cuyo valor se estima en más de 105.000 dólares. El coche se sumó a una colección de costosas piezas, entre ellas dos relojes de alta gama de las marcas Audemars Piguet y Patek Philippe.

La lista de sorpresas también incluyó artículos de moda de diseñador que elevaron el total a una cifra exorbitante. Se trata de una exclusiva selección de bolsos de Christian Dior y Louis Vuitton, además de vestidos y prendas que completaron el obsequio del futbolista portugués.

Aunque los regalos ya han acaparado la atención mediática, el verdadero centro de la fortuna es el anillo de compromiso. Expertos en joyería han estimado que la joya podría valer entre seis y 12 millones de dólares. El costoso obsequio celebra una relación que comenzó de forma discreta en una tienda de lujo y que ahora se oficializa en la cima de la fama global.

