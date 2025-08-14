Las parejas de Cristiano Ronaldo antes de Georgina: un recuento de sus romances más famosos

Suscríbete a nuestros canales

Antes de su sólida relación con Georgina Rodríguez, la vida amorosa de Cristiano Ronaldo fue un constante foco de atención mediática. Durante su ascenso al estrellato, el astro portugués mantuvo romances muy publicitados con modelos y figuras del entretenimiento, que captaron la atención tanto como sus hazañas deportivas en la cancha.

Sus primeros años en la élite estuvieron marcados por sus relaciones con mujeres del mundo del espectáculo. Uno de sus primeros noviazgos públicos fue con la presentadora portuguesa Merche Romero en 2005. Más tarde, ya como estrella del Manchester United, tuvo un breve pero intenso romance con la modelo española Nereida Gallardo.

Con su llegada al Real Madrid, los romances de Ronaldo alcanzaron un nuevo nivel de exposición. En 2009, protagonizó un sonado y breve encuentro con la socialité Paris Hilton que capturó la atención global. Sin embargo, su noviazgo más largo y mediático antes de Georgina fue el que mantuvo con la supermodelo rusa Irina Shayk, que duró casi cinco años.

La relación con Irina Shayk, que se conoció en una sesión de fotos de Armani, se convirtió en una de las parejas más icónicas del mundo del deporte y la moda. Su separación en 2015 marcó un punto de inflexión en la vida personal de Ronaldo, quien se alejaría de las relaciones tan mediáticas para encontrar una mayor estabilidad junto a Georgina.

