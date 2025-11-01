¡Es la hora! Mariah Carey enciende la magia en redes con nuevo video de su himno navideño

Suscríbete a nuestros canales

La temporada navideña, no está oficialmente inaugurada, hasta cada 1 de noviembre, con la inconfundible voz de Mariah Carey y su himno, "All I Want for Christmas Is You".

A través de su cuenta de Instagram, la "reina de la navidad", despedió Halloween para dar la bienvenida al espíritu festivo, una tradición que se ha convertido en un fenómeno global.

Este año la celebración llega con un nuevo y deslumbrante video que no solo honra el legado de la canción, sino que también introduce una fantasía visual fresca con un toque de glamour y una destacada colaboración de marca.

¡Llegó la navidad con Mariah Carey!

El lanzamiento de este año, que rápidamente se volvió viral, añade un capítulo espectacular a la historia visual de la canción, mostrando a Carey en una metamorfosis digna de cuento de hadas.

Con el espíritu generoso de la época y una chispa de opulencia, la artista no solo se transforma, sino que también reparte alegría con un trineo cargado de obsequios.

En el videoclip, Mariah Carey se supera a sí misma en extravagancia y espíritu navideño. La cantante hace su aparición inicialmente vestida como un ángel deslumbrante.

Sin embargo, la sorpresa llega cuando esta figura celestial se transforma en la mismísima Sra. Claus (o Santa Claus), un giro juguetón que subraya su título no oficial de "Reina de la Navidad". Vestida con el icónico traje rojo, la nueva Santa aborda un trineo para una misión especial de entrega.

El elemento moderno y comercial del video viene con la revelación de los regalos. La diva reparte alegría y belleza, pues los paquetes que entrega en su recorrido provienen de una reconocida marca de maquillajes y cosméticos.

El nacimiento de un himno navideño

"All I Want for Christmas Is You" fue lanzada en 1994 como parte del álbum Merry Christmas.

La canción, coescrita y coproducida por Mariah Carey y Walter Afanasieff, fue un éxito inmediato y se ha cimentó como una de las pocas canciones navideñas modernas en alcanzar el estatus de clásico.

Rompiendo récords año tras año, la pista finalmente alcanzó el número uno en la lista Hot 100 de Billboard por primera vez en diciembre de 2019, 25 años después de su lanzamiento original, y repitió la hazaña en años posteriores, asegurando a Carey millones de dólares en regalías y un lugar en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso.

La evolución de los videos navideños

Desde 1994, la canción esta acompañada por varios videos oficiales que reflejan la evolución de la artista y la pieza:

El video original (1994): Dirigido por la propia Carey, este video de estilo casero y vintage captura la calidez de la Navidad con la cantante jugando en la nieve, decorando un árbol y celebrando con sus seres queridos y un Santa Claus (interpretado por su entonces esposo, Tommy Mottola). Es el más nostálgico y personal.

La edición 'Make My Wish Come True' (2019): Lanzada para conmemorar el 25 aniversario, fue un relanzamiento de alta producción, dirigida por Joseph Kahn. Presenta a Carey en un traje de Santa brillante bailando en un país de las maravillas invernal con niños y soldados de juguete, inyectando un aire cinematográfico y de fantasía al clásico.

La aparición de un nuevo video o clip promocional de Mariah Carey el 1 de noviembre se convirtió en una arraigada y esperada tradición.

Es el momento en que la cantante se "descongela" o se "despierta" para dar inicio formal a la temporada navideña. Cada año, Carey publica un corto en sus redes sociales con la frase "It's time..." ("Es la hora...") para generar expectativa y emoción.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube