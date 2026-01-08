¡Es oficial! Estos son los actores de Rapunzel y Flynn Rider para el esperado live-action de “Enredados”

Suscríbete a nuestros canales

Tras meses de especulaciones y rumores en la industria, Disney ha hecho oficial el casting principal para la adaptación a imagen real de Enredados. Según un reporte de The Hollywood Reporter, la elección para encarnar a la curiosa y valiente Rapunzel ha recaído en la actriz australiana Teagan Croft, conocida por su papel como Raven en la serie Titans y por protagonizar la cinta True Spirit. Su perfil artístico sugiere una interpretación que podría ir más allá del estereotipo, abordando la complejidad emocional del personaje.

Para el rol del carismático Flynn Rider, el estudio ha elegido a Milo Manheim, actor que se dio a conocer liderando la exitosa franquicia musical Zombies. Su demostrada experiencia en el género, así como su carisma y timing cómico, lo posicionan como una elección clave para capturar el espíritu aventurero y el humor del personaje original.

Un equipo creativo con los genes del musical

La producción contará con un equipo creativo de primer nivel, especializado en el género musical. La dirección estará a cargo de Michael Gracey, responsable del exitoso filme The Greatest Showman, lo que refuerza la intención de que los números musicales sigan siendo un pilar fundamental de la película. La producción estará en manos de Kristin Burr, mientras que el guion correrá a cargo de Jennifer Kaytin Robinson.

El proyecto avanza en su fase de desarrollo, y la atención ahora se centra en el casting de otros personajes clave, como la villana Madre Gothel. Anteriormente, medios como Deadline informaron de conversaciones con Scarlett Johansson para este papel, aunque su agenda para 2026 está muy cargada.

La presión de adaptar un clásico moderno

Disney asume un gran desafío con esta adaptación. El filme animado original, estrenado en 2010, es considerado un clásico moderno que recaudó más de 590 millones de dólares en taquilla y generó una exitosa serie derivada. El nivel de expectativa entre los fans es, por tanto, muy alto, y el estudio es consciente de que la elección de los protagonistas es crucial para el éxito del proyecto.

Con los protagonistas ya confirmados, el live-action de Enredados entra en una nueva y decisiva fase de producción, con el objetivo de convertirse en uno de los grandes estrenos cinematográficos de los próximos años.

