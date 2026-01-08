Romance

Más que amigos: Lucero y Emmanuel encienden los rumores de un nuevo romance

Crecen los rumores de una nueva relación entre las dos estrellas mexicanas 

Por Danyelis Pereira
Miércoles, 07 de enero de 2026 a las 08:00 pm

El mundo del espectáculo mexicano se encuentra inmerso en un nuevo debate tras las revelaciones del conocido periodista Javier Ceriani. En su programa de YouTube, Ceriani presentó audios y testimonios atribuidos a personas cercanas al entorno de Emmanuel, donde se asegura que existe un "evidente coqueteo" y una fuerte química entre el intérprete y Lucero durante sus presentaciones conjuntas. 

La gira que encendió las sospechas

El detonante de estos rumores ha sido la gira "Hasta que se nos hizo", que reúne en el escenario a cuatro pilares de la música romántica: Lucero, Emmanuel, Manuel Mijares y Yuri. Con el paso de los conciertos, asistentes y allegados comenzaron a notar interacciones que, para algunos, exceden la complicidad profesional. Los testimonios recogidos por Ceriani describen miradas prolongadas, sonrisas cómplices y un contacto físico constante, como tomarse de la mano o agarrados de la cintura durante los shows.

Silencio oficial y especulación pública

Hasta el momento, ni Lucero ni Emmanuel han emitido declaración alguna para confirmar o desmentir los rumores. Este silencio oficial mantiene viva la conversación y divide a los fanáticos. Para un sector, las actitudes captadas en video son "pruebas claras" de un romance; para otros, solo se trata de una excelente química artística y una amistad que se ha fortalecido durante la gira.

