Más que amigos: Lucero y Emmanuel encienden los rumores de un nuevo romance

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del espectáculo mexicano se encuentra inmerso en un nuevo debate tras las revelaciones del conocido periodista Javier Ceriani. En su programa de YouTube, Ceriani presentó audios y testimonios atribuidos a personas cercanas al entorno de Emmanuel, donde se asegura que existe un "evidente coqueteo" y una fuerte química entre el intérprete y Lucero durante sus presentaciones conjuntas.

La gira que encendió las sospechas

El detonante de estos rumores ha sido la gira "Hasta que se nos hizo", que reúne en el escenario a cuatro pilares de la música romántica: Lucero, Emmanuel, Manuel Mijares y Yuri. Con el paso de los conciertos, asistentes y allegados comenzaron a notar interacciones que, para algunos, exceden la complicidad profesional. Los testimonios recogidos por Ceriani describen miradas prolongadas, sonrisas cómplices y un contacto físico constante, como tomarse de la mano o agarrados de la cintura durante los shows.

Silencio oficial y especulación pública

Hasta el momento, ni Lucero ni Emmanuel han emitido declaración alguna para confirmar o desmentir los rumores. Este silencio oficial mantiene viva la conversación y divide a los fanáticos. Para un sector, las actitudes captadas en video son "pruebas claras" de un romance; para otros, solo se trata de una excelente química artística y una amistad que se ha fortalecido durante la gira.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube