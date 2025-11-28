Famosos latinos desatan ternura, glamour y reflexiones en el Día de Acción de Gracias

Suscríbete a nuestros canales

El Día de Acción de Gracias volvió a convertirse en una vitrina donde las celebridades latinas mostraron no solo cómo celebran esta tradición, sino también aquello que consideran más valioso en sus vidas. Desde reflexiones profundas hasta cocinas en plena acción, pasando por causas sociales, cada famoso dejó ver un pedazo de su mundo y lo que agradecen al cerrar el año. A continuación, un repaso por las celebraciones más comentadas en redes.

Ismael Cala: gratitud, introspección y mensajes al corazón

Ismael Cala sorprendió a su audiencia con un video íntimo y un texto cargado de espiritualidad. En su mensaje invitó a honrar el propio camino, a reconocer el crecimiento personal y a abrirse a nuevas posibilidades, recordando que la bendición está en el presente y en la compañía que elegimos conservar.

Su publicación fue un llamado sereno a la conciencia: agradecer por lo que se tiene, por el aprendizaje y por “caminar un año más” junto a quienes lo siguen, en una muestra del lado más reflexivo del comunicador.

Jennifer López: talento en la cocina y fotos hogareñas

Jennifer López dejó a sus seguidores con ganas de probar cada receta: la artista compartió un carrusel cocinando en familia que exhibió su faceta más doméstica y encantadora. Entre risas y manos en la masa, JLo mostró que, además del escenario, su cocina también es terreno de talento y complicidad.

La imagen transmitió calidez: platos, abrazos y una celebración íntima que la cantante resumió deseando un feliz Día de Acción de Gracias a todos, mientras presumía “algunas de mis cosas favoritas”.

Eva Longoria: celebración familiar con mirada social

Eva Longoria combinó fotos de una celebración rodeada de seres queridos con un mensaje que no se quedó en lo personal: aprovechó la fecha para reconocer a los trabajadores agrícolas que recolectan los alimentos y a quienes protegen a las comunidades vulnerables.

Su publicación equilibró sonrisa y compromiso: la actriz dejó claro que la gratitud también puede ser un recordatorio público de las injusticias y del esfuerzo anónimo que sostiene nuestras mesas.

Sheryl Rubio: la intimidad de una nueva etapa familiar

Sheryl Rubio optó por la discreción y el cariño doméstico: mostró a su esposo y a su bebé jugando en casa y subió un pequeño video donde se escuchan voces que denotan un entorno cálido y familiar. Aunque no expuso grandes reuniones, la artista dejó ver que su mayor agradecimiento es la maternidad y la tranquilidad del hogar.

Con pocas palabras pero mucha emoción escribió “este año no podría agradecer más”, señalando que la llegada de su hija transformó la festividad en un momento especialmente sentido.

Sofía Vergara: tradición, glamour y una mesa para la familia

Sofía Vergara celebró con su sello habitual: fotos junto a allegados y una mesa que narró la tradición y el buen gusto. La actriz mostró los platos que acompañaron la jornada y compartió postales donde la alegría y la abundancia fueron protagonistas.

La celebración de Vergara fue un recordatorio de que, para muchas celebridades latinas, Acción de Gracias es una mezcla de raíces familiares, sabor y ese toque de glamour que siempre aporta la intérprete colombiana.

Kerly Ruiz: palabras desde el set y agradecimiento al equipo

Kerly Ruiz eligió el set de Siéntese Quien Pueda para celebrar y, rodeada del equipo, ofreció un discurso que puso en primer plano la pasión por la televisión y el valor del trabajo colectivo. Recordó los desafíos de las redes y las plataformas, y agradeció la posibilidad de “levantarse todos los días a hacer lo que nos apasiona”.

La presentadora también destacó el soporte familiar que le permite conciliar la maternidad con la profesión: agradeció a sus padres, a su hija y a cada miembro del equipo, técnicos, maquilladores y producción, subrayando que detrás de las cámaras hay familias, sueños y sacrificios que hacen posible el show.

