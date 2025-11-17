“Jumanji 4”: Dwayne Johnson revela los detalles de la última entrega de la franquicia

Suscríbete a nuestros canales

Durante una aparición en el programa "The Tonight Show", Dwayne Johnson confirmó los rumores sobre el futuro de la franquicia Jumanji: "Es oficial: nuestra próxima aventura en Jumanji será la última. Queremos cerrar esta historia con el mismo corazón y emoción con que comenzó". El actor, quien también funge como productor de la saga, reveló que el equipo creativo ha estado trabajando en el guion durante los últimos meses, con planes de comenzar filmación a principios de 2026 para un estreno tentativo en 2027.

Un tributo sentido al legado de Robin Williams

El anuncio más significativo fue la confirmación de que la película incluirá un homenaje especial a Robin Williams, quien protagonizó la cinta original en 1995. "No podíamos terminar esta saga sin honrar debidamente a Robin, cuyo espíritu siempre ha estado presente en cada entrega", expresó Johnson visiblemente emocionado. Aunque no reveló detalles específicos sobre la naturaleza del tributo, fuentes cercanas al proyecto indican que incluirá referencias al personaje de Alan Parrish y posiblemente material de archivo inédito del actor fallecido en 2014.

El regreso del elenco principal y posibles sorpresas

Según el anuncio, se espera que regresen los miembros principales del reparto que han dado vida a la saga renovada, incluyendo a Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan. Johnson confirmó que las negociaciones están en etapas avanzadas con todos los actores principales. "Esta es nuestra última misión juntos en Jumanji, y queremos que sea la más memorable", añadió el actor. Además, se especula sobre posibles apariciones de miembros del elenco original de la película de 1995, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente.

El legado de una franquicia que reinventó el concepto original

La franquicia Jumanji, que inició con la película protagonizada por Robin Williams en 1995, experimentó un renacimiento comercial y crítico en 2017 con "Jumanji: Bienvenidos a la jungla", que recaudó más de $900 millones de dólares a nivel mundial. La secuela, "Jumanji: The Next Level" (2019), consolidó el éxito con más de $800 millones globalmente. La saga es notable por haber transformado el concepto original del libro de Chris Van Allsburg de un juego de mesa a un videojuego, permitiendo a los personajes quedar atrapados en este mundo virtual.

