La casita de Bad Bunny a reventar: la aparición que se robó el show esta semana

Suscríbete a nuestros canales

El Coliseo de San Juan fue testigo de una de las escenas más comentadas de la gira de Bad Bunny. Entre los asistentes VIP se encontraba Belinda, y su sola presencia bastó para encender rumores y expectativas. Lo que parecía ser una simple visita se transformó en un instante que quedará grabado en la memoria de los fanáticos.

El guiño musical cobró vida

Durante la interpretación de Perro Negro, tema en el que el “Conejo Malo” menciona el nombre de Belinda, el reguetonero sorprendió al dirigirse directamente hacia ella. No solo cantó el verso mirando a la intérprete, sino que la invitó a bailar frente a miles de personas, provocando que la multitud estallara en gritos y aplausos.

Reacciones al rojo vivo en redes

El encuentro se propagó como pólvora en internet. En cuestión de minutos, las imágenes del baile inundaron X, Instagram y TikTok. Los comentarios iban desde elogios por la química entre ambos, hasta bromas sobre una supuesta pareja y exigencias de una colaboración inmediata.

Un vínculo que ya existía en canciones

Este acercamiento no fue del todo casual: Bad Bunny ya había hecho referencia a Belinda en su disco Nadie Sabe lo Que Va a Pasar Mañana (2023). Ella, a su vez, respondió en su tema La Cuadrada, donde incluyó un guiño al artista boricua. Lo que antes era un cruce de versos, ahora tomó forma en un escenario real.

Después del show, Belinda compartió fotos con el sombrero icónico del trapero y lo animó a llevar su espectáculo a México, provocando otra ola de entusiasmo entre sus seguidores. Lo que comenzó como un simple baile ya se convirtió en el capítulo más comentado de la residencia del puertorriqueño en la isla.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube