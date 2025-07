La nueva villana de Hollywood tiene sello venezolano: María Gabriela de Faria cuenta cómo se enteró que actuaría en Superman 

Suscríbete a nuestros canales

María Gabriela de Faría está lista para conquistar Hollywood, pero lo hace con los pies en la tierra. En una reciente entrevista con Primer impacto, la actriz venezolana compartió su emoción de firmar parte del elenco de Superman, una de las producciones más esperadas de Hollywood.

Sin embargo, pese a lo que el personaje representa para su carrera, la actriz confesó que prefiere no “contar los pollitos antes de nacer”. “Me cuesta pensar en eso de 'el papel', si es una gran película o el personaje del verano. No se me da bien imaginar antes de tiempo”, comentó con sinceridad. Para ella, lo más importante es que a la película le vaya bien y que el público disfrute su interpretación.

Sobre el proceso de selección, explicó que fue confuso al inicio:

“No sabía exactamente para qué estaba casteando. Fue corto y largo a la vez”. Después de un mes y medio de incertidumbre, recibió la esperada llamada de su agente. “Me dijo: ‘¿La buena noticia o la mala primero?’ y cuando me confirmó que sí, me fui directo a comprar capas de Superman”, relató entre risas.

Incluso caminó por su ciudad con la capa puesta, celebrando en silencio. “La gente me preguntaba por qué la capa, y yo decía: ‘¡Es que amo a Superman!’”, agregó.

Aunque reconoce que este personaje es un gran paso en su carrera, María Gabriela lo ve como parte de un camino que ha recorrido con constancia. “Cuando me dicen ‘el personaje de Hollywood’, yo lo veo como un escalón más”, reflexionó.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube