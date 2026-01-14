Maya Von presenta su álbum “Doce Lunas” en un concierto acústico en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

El concierto tendrá lugar en el espacio abierto de la Hacienda La Trinidad este sábado 18 de enero a las 3:00pm. Maya Von, quien reside actualmente en Alemania, interpretará canciones de su álbum ‘Doce Lunas’, el cual está compuesto por doce temas. El disco fue producido por Rafa Pino.

Trayectoria y contexto

Maya Von ha desarrollado parte de su carrera artística fuera de Venezuela. Su presencia en redes sociales incluye seguidores en ciudades como Caracas, Madrid, Ciudad de México y Santiago de Chile. Entre su contenido en internet se encuentran videos en los que interpreta canciones venezolanas traducidas al alemán.

El concierto como evento

La presentación se realizará en formato acústico. La elección de un espacio al aire libre bajo un árbol responde a la intención de realizar un concierto de cercanía. Para la artista, este acto representa un reencuentro con el público en su país de origen.

