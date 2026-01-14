¡Mirud va por todo! El cantante albanés confirma su participación en el festival de San Marino para Eurovisión 2026

Suscríbete a nuestros canales

Durim Morina, conocido en los escenarios como Mirud, es un destacado cantante. Nacido en Los Ángeles de origen albanés y graduado en la prestigiosa Juilliard School de Nueva York, encarna el perfil de artista global que busca Eurovisión. Su sólida carrera incluye múltiples participaciones en el Festivali i Këngës de Albania y una memorable representación de este país en el Festival de Viña del Mar en 2019.

Dominando ocho idiomas, Mirud fusiona en su música el pop alternativo y electrónico con influencias mediterráneas, creando una propuesta artística única y poderosa.

Un proceso de selección de alto nivel

El camino a Eurovisión pasa por el "Dreaming San Marino Song Contest", un proceso abierto y competitivo que ha captado la atención de la industria musical internacional. Para la edición 2026, la organización recibió una sorprendente cifra de más de 300 candidaturas procedentes de 24 países distintos, lo que subraya el creciente prestigio del evento. Mirud ha superado esta primera fase y se prepara para las intensas semifinales, donde competirá por un lugar en la gran final del 6 de marzo de 2026.

El gran objetivo: el escenario de Eurovisión

La participación de Mirud es estrategia de San Marino para consolidarse en Eurovisión. Con un presupuesto aprobado de 350,000 euros y una alianza con la productora Media Evolution, la pequeña república demuestra una firme ambición por dejar su huella en el mayor espectáculo musical televisado del mundo. Para Mirud, esta es una oportunidad monumental para proyectar su arte ante una audiencia de cientos de millones de personas, culminando en la glamurosa final de Eurovisión 2026 en la capital austriaca.

