Miss Jamaica Gabrielle Henry: estas son las lesiones que la mantienen en cuidados intensivos

La polémica y la preocupación rodean a Miss Jamaica, Gabrielle Henry, luego de su dramática caída durante la pasarela en la gala preliminar del Miss Universo 2025. La familia de la reina de belleza decidió desmentir los rumores sobre el supuesto fallo por parte de la modelo, y confirmaron la gravedad de las lesiones que la mantienen en el hospital.

La familia de Gabrielle Henry fue enfática al negar cualquier error por parte de la concursante. Desmintieron las especulaciones que sugerían un fallo en el ritmo o un mal paso en la pasarela. "Gabrielle iba perfecta, nada falló en su presentación. Ella ejecutó su pasarela sin error," aseguraron.

El verdadero problema, según la familia, fue el impacto de la caída, el cual resultó mucho más severo de lo que se había informado inicialmente. Los allegados de Miss Jamaica confirmaron las heridas reales que sufrió la concursante y que motivaron su traslado urgente a un centro médico.

Sufrió heridas abiertas y profundas en el rostro, específicamente en la barbilla, además el impacto causó heridas serias en uno de sus pies.

La gravedad de las laceraciones y el golpe han obligado a los médicos a mantener a Gabrielle Henry en la unidad de cuidados intensivos, donde recibe tratamiento y observación constante.

