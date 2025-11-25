Organización Miss Universo envuelta en nuevo escándalo legal: emiten orden de arresto para directiva involucrada

Suscríbete a nuestros canales

Un tribunal tailandés emitió una orden de arresto contra Anne Jakkaphong Jakrajutatip, una de las copropietarias de la Organización Miss Universo. La medida se tomó luego de que la empresaria no se presentara en una audiencia clave, generando la reacción inmediata de la justicia local.

Se le imputa un presunto fraude cercano a un millón de dólares, derivado de supuestas declaraciones financieras incorrectas o manipuladas en su empresa, JKN Global Group. La corte indicó que su ausencia no pasó desapercibida y ahora debe localizarse para cumplir con la orden judicial.

Supuesta manipulación contable

La empresaria es señalada por permitir o participar en la presentación de información financiera falsa. Las autoridades destacan que durante varios trimestres no se mantuvieron registros completos ni precisos, justo en el periodo en que la empresa vendió parte de sus acciones de Miss Universo.

Renuncia en medio de la controversia

En junio de 2025, Anne renunció a su cargo como directora ejecutiva de JKN Global Group, mientras la empresa enfrentaba investigaciones por irregularidades financieras. Su dimisión coincidió con la señalización de la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia sobre posibles falsedades en los registros contables.

A pesar de dejar su cargo ejecutivo, Anne continuó vinculada a Miss Universo, lo que ha mantenido la presión mediática y legal sobre su figura. Su perfil público se ha reducido significativamente, aumentando la especulación sobre su paradero.

Repercusiones para Miss Universo

El caso no solo afecta a la empresaria, sino también a la reputación de Miss Universo. La organización, recientemente adquirida por JKN, enfrenta un periodo delicado en cuanto a su credibilidad internacional y la percepción pública de su manejo corporativo.

El escándalo podría tener consecuencias a largo plazo si la orden de arresto se ejecuta, alterando la dinámica interna de la franquicia y generando incertidumbre sobre su liderazgo y gestión futura.

Expectativas legales y mediáticas

Las autoridades tailandesas ahora deben determinar cómo se llevará a cabo la orden de arresto, mientras se especula sobre una posible salida del país de Anne. Su ausencia en la audiencia clave ha alimentado rumores y teorías sobre estrategias legales para evitar la detención.

En medios y redes sociales, el caso se ha convertido en un tema de debate constante, con seguidores del concurso y del público general pendientes de los próximos movimientos legales y las implicaciones que tendrá para la organización de belleza.

