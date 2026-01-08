Por esta razón Mat Damon mejoró su condición física

Suscríbete a nuestros canales

Matt Damon reveló detalles sobre la preparación física que realizó para interpretar a Odiseo en La Odisea, la nueva película escrita, producida y dirigida por Christopher Nolan.

El actor explicó los cambios corporales que afrontó para encarnar al protagonista del relato épico basado en el poema de Homero.

El artista explicó que la transformación fue parte de una indicación directa del director. Según relató, Christopher Nolan le pidió que tuviera un aspecto “delgado pero fuerte”, una combinación que implicó ajustes importantes tanto en el entrenamiento como en la alimentación.

Matt Damon detalló que, para el papel, bajó una cantidad significativa de peso. Habitualmente, su peso oscilaba entre los entre 84 y 91 kilos, pero durante el rodaje se mantuvo en torno a los 76 kilos.

“Literalmente, gracias a otra cosa que hice con mi médico, dejé de comer gluten. No había pesado tanto desde la preparatoria. Así que fue mucho entrenamiento y una dieta muy estricta”, dijo.

A partir de esa decisión, el actor sostuvo que no volvió a incorporar el gluten a su dieta habitual y siente una mejoría en su salud.

“Ya terminé. Soy totalmente sin gluten. Encontré una cerveza sin gluten. Hace tanto tiempo que no como gluten que no sé si es bueno o no. Así que es buena señal”, admitió.

Por si fuera poco, Matt Damon explicó que trabaja desde hace tiempo con un preparador físico que lo acompaña en distintos proyectos y que adapta los entrenamientos según las necesidades de cada papel.

Entrenamiento de deportistas

Comparó la preparación para una película de este tipo con la lógica de una temporada deportiva profesional, en la que el entrenamiento se integra de forma sistemática a la rutina diaria.

“Me imagino cómo se siente para ustedes cuando se preparan. Es como una parte de su día. Es parte de su trabajo, ¿verdad? Es como si se volvieran rutinarios y organizaran su día en torno a todo eso. Ese es el aspecto físico de la preparación”, comentó.

La Odisea marca una nueva colaboración entre Matt Damon y Christopher Nolan, con quien ya trabajó en las cintas Interstellar y Oppenheimer.

La película es una adaptación del poema épico atribuido a Homero y fue concebida como una producción de gran escala. De acuerdo con la sinopsis difundida por Universal Pictures, se trata de “una epopeya mítica de acción filmada alrededor del mundo utilizando nueva tecnología IMAX”.

Además de Damon, el elenco incluye a Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, John Leguizamo, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Elliot Page, Mia Goth, Charlize Theron y Benny Safdie.

El rodaje se llevó a cabo en múltiples locaciones internacionales, en línea con la ambición visual del proyecto. La Odisea tiene previsto su estreno en cines el próximo 17 de julio.

Con información de Infobae

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube