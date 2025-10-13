Reaparece Yorgelis: ¿por qué no participó en la serie de entrevistas al elenco del Club de los Tigritos?

Suscríbete a nuestros canales

Yorgelis Delgado, recordada por su participación en El Club de los Tigritos, no formó parte del especial que reunió a varias de sus excompañeras -entre ellas Wanda D'Isidoro, Salomón Jaly, Roxana Chacón, Estefanía López y Tyanny Santos- en el canal de YouTube del presentador Luis Olavarrieta.

La ausencia de la artista en esta serie de entrevistas generó numerosas preguntas por parte de los seguidores del grupo, quienes expresaron su curiosidad sobre las razones de su no participación en este reencuentro.

El comunicado y la explicación

Frente a la expectativa generada, Yorgelis Delgado optó por emitir un comunicado para aclarar su posición. En dicho documento, la expareja del fallecido actor Juan Carlos García expresó el "inmenso cariño" que mantiene por el proyecto que la hizo conocida, pero señaló que su decisión de no participar fue de carácter "personal".

La artista manifestó su deseo de que el público pueda comprender su elección y extendió su agradecimiento por los mensajes de amor y apoyo que recibió tras la publicación del programa que reunió a sus excompañeras.

Actividad actual en redes sociales

A pesar de mantenerse al margen de esta actividad grupal, Yorgelis Delgado no ha desaparecido del ojo público. Desde mediados de 2025, la artista ha mantenido una presencia activa en la plataforma TikTok, donde comparte una serie de videos y publicaciones en compañía de su hija, Miranda.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube