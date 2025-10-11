¡Shock en México! Detalles del asesinato a tiros del modelo y cantante Fede Dorcaz

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad artística y el público en general se encuentran consternados tras confirmarse el asesinato de Federico Dorcazberro, conocido artísticamente como Fede Dorcaz, modelo, cantante y figura de las redes sociales de origen argentino, la noche del jueves 9 de octubre en la Ciudad de México.

El joven artista, de 29 años, fue atacado a balazos mientras circulaba a bordo de una camioneta sobre la lateral del Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo.

Detalles del suceso y la investigación:

Hechos: Según reportes preliminares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), Dorcaz fue interceptado por sujetos armados que viajaban en al menos dos motocicletas. Aunque inicialmente se habló de un intento de asalto, la principal línea de investigación de las autoridades apunta a un ataque directo contra el cantante.

Víctima: Fede Dorcaz, también actor e influencer , estaba radicado en México y se encontraba en un momento ascendente de su carrera. Próximamente iba a participar en el reality show de baile "Las Estrellas Bailan en Hoy".

Investigación: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha iniciado una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso. Las autoridades se encuentran analizando las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para identificar y dar con los responsables del crimen, quienes huyeron del lugar inmediatamente después del ataque.

Reacciones en el medio artístico

La noticia de su trágico deceso ha generado una ola de reacciones en redes sociales y medios de comunicación, donde colegas, amigos y seguidores han expresado sus condolencias y lamentado la pérdida de un artista con gran potencial.

La novia de Dorcaz, la influencer Mariana Ávila, con quien participaría en el mencionado reality, también compartió un emotivo mensaje de despedida.

Las autoridades competentes continúan con las diligencias para esclarecer el móvil exacto del asesinato y llevar a los responsables ante la justicia.

