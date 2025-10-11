Capturado en video: fanático lanza a Billie Eilish contra la barricada en pleno show

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella del pop Billie Eilish vivió un momento de gran tensión y susto durante su concierto en el Kaseya Center de Miami la noche del pasado jueves 9 de octubre. Mientras la artista interactuaba con los fans en la primera fila, un asistente la jaló violentamente del brazo, lo que provocó que se golpeara contra la barra de seguridad.

El incidente, capturado en video y rápidamente viralizado en redes sociales, muestra el momento exacto en que un hombre se abalanza sobre la cantante y la jala con fuerza. Eilish giró bruscamente y el impacto la lanzó contra la valla de contención que separa el escenario del público.

Afortunadamente, el equipo de seguridad de la artista reaccionó con una rapidez ejemplar, interviniendo de inmediato para asegurar la integridad de Eilish y retirar al agresor del lugar. Según reportes del Departamento de Policía de Miami, el individuo fue expulsado del recinto.

Pese al violento golpe y el mal momento, la cantante ganadora del Óscar pudo recuperarse y continuar con su presentación, demostrando su profesionalismo. Hasta el momento, Billie Eilish no ha emitido una declaración pública sobre el suceso, pero se mantiene la agenda para su próximo concierto programado para este sábado 11 de octubre en el mismo estadio.

Este incidente pone nuevamente de relieve la preocupación de los artistas por la seguridad en los conciertos y el riesgo que representan los objetos o acciones arrojadas desde el público, tal como la propia Eilish ha señalado en ocasiones anteriores.

