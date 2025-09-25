Sigue la controversia: Ileana Márquez aclara comentarios sobre Stephany Abasali

Suscríbete a nuestros canales

A tan solo pocos meses de que se realice la 74.ª edición del famoso certamen de belleza internacional, Miss Universo 2025, que se llevará a cabo en Tailandia, específicamente en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, en la provincia de Nonthaburi, el próximo 21 de noviembre de 2025, salen a la luz nuevos conflictos que involucran a la representante venezolana Stephany Abasali.

Y es que para nadie es un secreto que la modelo de 25 años ha enfrentado múltiples críticas desde su coronación, pero también ha recibido el apoyo de sus seguidores. Además su antecesora Ileana Márquez Pedroza decidió hablar sobre el tema, algo que muchos catalogaron como una crítica más.

A través de un video publicado en sus redes sociales, afirmó que la representante de Venezuela en certámenes internacionales debe firmar un contrato con la organización y cumplir con ciertos parámetros. Además, debe cuidar su imagen, comportamiento, actitudes en público. Estas palabras fueron sacadas de contextos según las propias palabras de la exreina de belleza.

Por ese motivo, decidió compartir otro video en las plataformas digitales para aclarar la situación. "Dejen de estar sacando las cosas de contexto solo porque alguien les caiga mal".

De manera visiblemente molesta, Ileana Márquez aseguró que "muy pocos missologos de Venezuela son los que realmente apoyan a sus reinas".

"En vez de estarle enviando buenos deseos a nuestra reina, vibras positivas para que ella se traiga su corona, no ustedes deciden empezar a destruirla y crear polémica con 'la otra', mi momento ya pasó, yo ya fui a un Miss Universo. ¿Qué tengo yo que envidiarle a Stephany?". Añadió la modelo.

Con sus palabras dio a entender que concursar en este certamen de belleza no es tarea fácil y todos deberían brindar su apoyo por el simple hecho de representar al país.

