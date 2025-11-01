Stephany Abasali deslumbra en su visita a Bangkok: estas son las fechas y actividades oficiales para este Miss Universo 2025

Suscríbete a nuestros canales

La representante de Venezuela en la 74.ª edición del Miss Universo, Stephany Abasali, está dejando una impresión en Tailandia, sede del certamen, al iniciar oficialmente su fase de competencia.

La Miss Venezuela 2024, anunció en sus redes sociales, que visitó reciente las oficinas del Miss Universo en Bangkok, marcando su presencia con un estilo impecable y profesionalismo.

Elegancia y pasión en Bangkok

Abasali deslumbró con un elegante vestido de cuello alto de rayas blanco y negro que acentuaba perfectamente su figura, en su visita a la sede de la organización.

Su llegada se produce en un momento de gran expectativa, justo después de que un video suyo ensayando se hiciera viral.

El clip que incendió las redes esta semana mostraba a la reina de belleza ensayando su pasarela con una llamativa combinación: un enterizo alicrado negro, medias y tacones a juego, coronado por un ceñido corsé negro que realzaba su silueta.

Con un maquillaje impecable, un peinado de ondas elegantes, el ensayo es el primer gran anticipo de la calidad de su preparación.

Miss Universo 2025: la cuenta regresiva comienza

La emoción crece mientras el certamen se prepara para su gran noche. El Miss Universo 2025 se llevará a cabo en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia, con la gran final programada para el 21 de noviembre de 2025.

Las actividades oficiales para las candidatas, incluyendo a Abasali, comenzaron con su llegada a Tailandia el 2 de noviembre.

15 de noviembre : entrevista con el jurado.

: entrevista con el jurado. 19 de noviembre : competencia de Traje Típico o Fantasía y la Competencia Preliminar (Traje de Baño y Traje de Noche).

: competencia de Traje Típico o Fantasía y la Competencia Preliminar (Traje de Baño y Traje de Noche). 21 de noviembre: noche Final y Coronación.

Ahora, los venezolanos esperan ver si la preparación y el carisma de Abasali la llevarán a convertirse en la próxima Miss Universo y traer la corona a casa.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube