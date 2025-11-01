¡Irreconocible! Heidi Klum desata la locura en su fiesta de Halloween 2025: así se transformó en un escalofriante monstruo

Suscríbete a nuestros canales

La noche más aterradora del año llegó, y con ella, la indiscutible reina de Halloween, Heidi Klum, se elevó un escalón más.

La supermodelo y presentadora alemana, de 52 años, volvió a encender las redes sociales con su icónica fiesta anual en Nueva York, cumpliendo la promesa que hizo a sus seguidores: este año, el disfraz sería "extradesagradable" y, escalofriante.

El Hard Rock Hotel de la Gran Manzana fue el escenario de su espectacular reaparición, dejando a invitados y fotógrafos boquiabiertos con una metamorfosis tan asombrosa como repulsiva.

Nueve horas de terror: el ritual detrás de la transformación

La musa de las pasarelas abrazó la mitología griega para encarnar a Medusa, la criatura de cabellos de serpiente que petrificaba a los hombres.

Pero, como es costumbre con Klum, no se trata de una simple caracterización, sino de una obra de arte viviente. Su cuerpo entero se cubrió de una prótesis escamosa de un perturbador tono verde, tan envolvente que ocultaba incluso sus piernas y pies.

Con un tocado de serpientes que parecían moverse y otras enroscadas a su alrededor, la modelo se erigió como la máxima atracción de la noche, demostrando por qué su fiesta es el evento cumbre de la farándula en esta fecha.

Para lograr este nivel de espanto y detalle, Klum se sometió a un maratónico proceso de caracterización que duró unas impresionantes nueve horas.

La modelo, experta en mantener la intriga, convirtió el backstage de su makeover en un reality show para sus más de 12.5 millones de seguidores en Instagram. Desde la una de la tarde (hora del Este), fue revelando el paso a paso.

El genio de las prótesis y el concepto "Iconic"

Detrás de este rostro verde y reptiliano se encuentra el aclamado experto en prótesis Mike Marino. Este artista del terror fue el cómplice de Klum en su transformación, el mismo genio que hizo irreconocible a Colin Farrell para su papel como El Pingüino.

Klum reveló a la revista Vogue la razón de su elección, destacando el magnetismo del personaje: "Medusa siempre me ha parecido un personaje verdaderamente icónico, misterioso y feroz a la vez. La leyenda de que convertía a los humanos en piedra ha fascinado al público durante siglos."

Además, la reina del terror no estuvo sola. Su marido, Tom Kaulitz, guitarrista de la banda Tokio Hotel, la acompañó en su escalofriante desfile. El músico optó por un disfraz temático, encarnando a un guerrero de piedra con armadura gris, sugiriendo que fue una víctima petrificada de la propia Medusa.

Fiesta de Halloween 2025: Heidi Klum lo hace otra vez

Esta edición, la modelo demostró su poder mediático al aliarse con gigantes como el Empire State Building de Manhattan y las chocolatinas Butterfinger.

Además, el espíritu festivo se encendió desde la víspera con una celebración previa en una pizzería de Nueva York, donde estuvo rodeada de amigos y luminarias del diseño como Jeremy Scott y Christian Siriano.

El fandom de Klum ya aguarda expectante el próximo año, sabiendo que superar a una Medusa verde y escamosa será un reto, pero no imposible para la estrella que nos ha aterrorizado antes como gusano, pavo real o mujer biónica.

