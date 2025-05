Zulinka revive el legado de su padre entre lágrimas: así fue el primer ensayo de su vuelta a la música

Suscríbete a nuestros canales

Zulinka, hija del fallecido cantante, ofreció declaraciones exclusivas al programa Primer Impacto, luego del primer ensayo de su vuelta a la música desde la tragedia en el Jet Set.

Tras la intensa jornada de ensayo, Zulinka y su esposo Miguel Báez conversaron con el equipo de Primer Impacto. Al preguntarle a Báez cómo se siente actualmente, respondió: “De salud estoy mejor, aunque el pie aún no se ha recuperado, aquí tengo la muestra. En lo emocional… me cuesta hablar del tema, pero creo que me siento bien”, entretanto se le preguntó si pensó en rescatarlo y respondió: "claro que sí, lo intenté en todo momento. Pero lo que vivimos fue extremadamente difícil. Fue una situación caótica.", acto seguido confesó que visitó el lugar de los hechos, y comentó que le dijo a su esposa:

"'yo no voy a sanar nunca si no enfrento esto’. Cuando llegué, comencé a llorar. Subí a la segunda planta y desde ahí pude ver todo el desastre. Fue como revivirlo todo”.

Zulinka también se refirió al impacto de las redes sociales en su vida desde aquel momento: “No me aportan nada positivo, ni en lo personal ni en lo profesional. Yo sé quién soy y cómo fui formada por mis padres. Entonces, ¿una persona que habla mal de mí, que no me quiere… me va a apoyar?”

Al preguntarle si se arrepiente de algo dicho en entrevistas anteriores, fue tajante: “No me arrepiento de nada. No dije nada fuera de lugar. Puede que alguien lo haya interpretado así, pero yo soy una persona directa y clara, como lo era papi. Y a mucha gente eso no le gusta”.

Sobre los avances legales aseguró que está totalmente desligada del tema porque necesita sanar y que tampoco a recibido llamadas del dueño de la discoteca quien era amigo de su padre.

En cuanto a los ensayos que tienen para su presentación en Venezuela la cantante expresó que son momentos muy emocionales para todos y que el tema más difícil de interpretar es "Color de Rosa", el último tema que cantó el artista y del cual preparan una nueva versión.

“Esa fue su última canción, y para ellos… la más difícil. En el ensayo no pudieron contener las lágrimas. Ya uno la asocia con todo lo que pasó, aunque intento desconectarme”, comentó Zulinka.

