Condenan al Rapero Diddy a 50 Meses de Prisión

El rapero Sean Combs, conocido como Diddy, fue sentenciado este viernes en Nueva York a 50 meses de prisión —cerca de cuatro años y dos meses— y a una multa de 500.000 dólares por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, reseñó la agencia EFE.

Combs, de 55 años, había sido absuelto en julio de los cargos más graves de crimen organizado y tráfico sexual, que podrían haberle supuesto una cadena perpetua. La sentencia impuesta por el juez federal Arun Subramanian también incluye cinco años de libertad supervisada.

El músico se mantuvo impasible durante la lectura de la sentencia, aunque agachó la cabeza mientras el magistrado justificaba su decisión.

Los Argumentos del Juez

El juez Subramanian reconoció que Combs es una persona "influyente", un "artista hecho a sí mismo" con impacto en la comunidad afroamericana, pero recalcó que no se puede ignorar que usó su poder para abusar "física y psicológicamente" de mujeres.

El magistrado detalló que gran parte de la violencia física ejercida por Combs contra sus entonces novias, la cantante Cassie Ventura y una mujer que testificó como 'Jane', estaba ligada a los maratones sexuales u "freak offs" que orquestaba.

"Hemos leído (sobre esta violencia) y hemos visto imágenes de hematomas y otras heridas, e incluso un video en el que golpea brutalmente a Ventura", señaló el juez. Por ello, la sentencia debía ser acorde a la "gravedad" de los delitos y el profundo impacto que tuvieron en las víctimas, especialmente en Ventura y Jane, quienes llegaron a contemplar el suicidio.

Subramanian también destacó que Combs continuó maltratando a 'Jane' y participando en los "freak offs" incluso después de que Ventura interpusiera una demanda civil y el gobierno iniciara la investigación en su contra.

Diddy Pide Perdón Llorando

Antes de conocer su condena, Combs tomó la palabra para pedir perdón a Cassie Ventura y a 'Jane' "por cualquier daño emocional o físico" que les haya causado. También se disculpó con su familia, presente en la audiencia, y con "todas las víctimas de violencia de género" que vieron el video viral de la agresión a Ventura en un hotel de Los Ángeles.

"Mis acciones fueron horribles y vergonzosas. Estaba enfermo por las drogas. Necesitaba ayuda pero nunca la pedí. De todas formas, eso no es excusa, porque yo sabía hacerlo mejor", afirmó Combs.

Visiblemente afectado, el rapero dijo lamentar haber perdido su libertad, su negocio, su reputación, la posibilidad de educar a sus hijos y, sobre todo, el "respeto" hacia sí mismo.

"Ahora mismo, me odio. Pido perdón a mis siete hijos y a mi madre. Ellos se merecen algo mejor", dijo Combs, sin poder contener las lágrimas.

Pena y Bienes Confiscados

La pena dictada por el juez Subramanian es superior a los 14 meses de prisión que solicitaban los abogados de Combs. Sin embargo, el artista ya lleva un año recluido en un centro penal de Nueva York, tiempo que se contabilizará como parte de la sentencia.

Durante la audiencia, la defensa y seis de los hijos de Combs pidieron al juez que le otorgara "una segunda oportunidad", argumentando que el músico ya ha sido "castigado" por la opinión pública. El juez le respondió que él y su familia "van a superar esto" y que "Hay luz al final del túnel".

Finalmente, el juez también ordenó la confiscación de los bienes que fueron "utilizados a facilitar" la realización de los delitos.

