Postre sencillo y con solo tres ingredientes: ideal para servir en la cena de Nochevieja

Suscríbete a nuestros canales

¿Eres de los que prefiere un postre sencillo? Este tipo de postre es una buena opción para servir en la cena de Nochevieja, pues aporta un toque dulce a la celebración, pero en pocas cantidades para así no cometer mayores excesos.

Una alternativa que siempre te dejará bien parada si recibes visitas, son las galletas. Eso sí, no se trata de cualquiera, por lo que te compartimos la receta publicada en El Español. Se trata de galletas de crema de cacao y avellanas.

¿Qué se necesita para elaborar este postre?

Ingredientes

- Crema de cacao y avellanas (240 g)

- Harina (150 g)

- Huevo (1)

Para la crema de cacao

- Crema de cacao y avellanas (4 cucharadas)

- Agua (2 cucharaditas)

- Cacao alcalinizado o normal (1 cucharada)

Preparación

1. Precalentar el horno a 180 ºC y preparar una bandeja de horno con un papel de horno por encima.

2. En un bol, incorporar la crema de cacao y avellanas, la harina y el huevo, y mezclar muy bien hasta que sea homogéneo. La mezcla quedará seca, pero tendrá que resultar lo suficientemente tierna como para formar bolitas.

3. Con las manos, ir formando bolitas con la masa y colocarlas encima del papel de hornear. Ir aplastando una a una usando la huella de los dedos, como haciendo un agujerito en cada galleta.

4. Llevar al horno y cocinar durante 10 minutos aproximadamente, hasta que se vean bien hechas por los bordes y ligeramente tiernas todavía en el centro.

5. Cuando estén listas, dejar enfriar en la misma bandeja antes de manipular porque, en otro caso, se romperían.

6. Mientras que se hornean, mezclar bien los ingredientes de la crema y colocar en una manga pastelera cuando la mezcla no tenga grumos y sea homogénea.

7. Cuando las galletas estén listas, terminar poniendo un poquito de la crema por encima y a disfrutar.

Freepik

Tip

A esta base de galletas se le puede añadir chips de chocolate o trozos de frutos secos.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube