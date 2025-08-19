Carta astral de lila Morillo: Jamás pudo ser feliz en el amor, al tener a Urano en casa 7 en cuadratura negativa con Marte

Suscríbete a nuestros canales

Lila Morillo nació el 14 de agosto de 1940 en Maracaibo, Venezuela a las 11.58 am. Es del signo Leo, ascendente Escorpio y Luna en Capricornio. La Maracucha de Oro como también se le conoce, es cantante y actriz de gran fama. Participó en 19 telenovelas y 3 películas. Estuvo casada 20 años con el cantante José Luis Rodríguez. Es la madre de Liliana y Lilibeth. Ambas cantantes y actrices de renombre internacional. Es una mujer de mucho carácter, sentimientos fuertes y estables. Su Sol en casa 10, conjunción Marte, le da una vitalidad impresionante que se transmite en pantalla y tarima. Su mayor fuerza proviene de su conexión directa con Dios a través de Plutón en conjunción Mercurio en casa 9. Júpiter conjunción Saturno en casa 6 garantiza una excelente salud y cuidados médicos. En el amor, jamás pudo ser feliz, al tener Urano en casa 7 cuadratura negativa con Marte. Sus hijas son un verdadero milagro, al tener dificultades para concebir, producto de Neptuno en casa 11 opuesto a Lilith en casa 5.

FUTURO: Durante el 2026 nos va a sorprender a todos, al activar su carrera musical. El éxito será impresionante y va a realizar una gira mundial de despedida. Estará muy satisfecha al ver gran manifestación de amor de su público.

SALUD: Debe cuidarse mucho de complicaciones con los huesos, ligamentos y coyunturas. Debe mantener su estilo de vida, para llegar lo más sana posible a los años 2028 - 2029 donde tendrá una fuerte crisis, que podría comprometer su vida.

AMOR: Estará siempre bañada de amor por su convicción y entrega a Dios. Las demostraciones de cariño estarán presentes todos los días, por parte de su entorno.

DINERO: A partir del año 2026 el dinero va a fluir libremente en su vida y le va a permitir dejar a sus hijas gran fortuna. Siempre su energía es de maravillosa manifestación económica.

FAMILIA: Una familia muy numerosa. Siempre la venera como el pilar fundamental y la honran como su máximo líder. Todos giran a su alrededor y ella ejerce su poder como una reina.

ESPIRITU: Es una mujer admirable a nivel sublime y su energía es impresionantemente elevada. Debe trabajar los apegos familiares y avanzar a la luz inmortal como una leyenda venezolana de invaluable cuantía.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

