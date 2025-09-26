Marte en Escorpio: la sombra de la violencia

Suscríbete a nuestros canales

Transitamos tiempos históricos que pondrán a prueba nuestro nivel de evolución interior. Cada dos años, Marte, el Dios de la guerra, cruza el signo de Escorpio, activando energías intensas que pueden manifestarse como violencia, intimidación y confrontación a todos los signos del zodiaco. Este tránsito, estará vigente hasta el 4 de noviembre y aunque su duración es breve, su impacto puede ser profundo.

Las condiciones están dadas para que se gesten conflictos bélicos de gran escala. Es vital mantenernos alertas y no permitir que líderes políticos con agendas ocultas destructivas nos arrastren hacia las profundidades de la violencia. El riesgo de una escalada global está latente y nuestra conciencia colectiva debe actuar como contrapeso social y político.

No perdamos la perspectiva ni permitamos que fuerzas oscuras nos conduzcan a un nuevo holocausto. La paz mundial, depende de nosotros, los ciudadanos despiertos. Estamos llamados a alzar la voz y exigir a nuestros dirigentes que se posicionen del lado correcto de la historia, promoviendo la armonía y el respeto entre las naciones.

Es crucial, unir fuerzas desde las bases sociales, especialmente en comunidades oprimidas, donde la protesta colectiva se convierte en herramienta legítima para defender los derechos humanos y sociales conquistados. Avancemos como una sociedad evolucionada, sin dejarnos manipular por extremismos dogmáticos que han perdido el sentido de la razón. Exijamos la paz con firmeza, para seguir disfrutando de la vida y alcanzar nuestras metas individuales sin tropiezos.

A nivel personal, Marte en Escorpio puede intensificar nuestras emociones y acciones, llevándonos a actuar con una valentía temeraria exacerbada. Esta energía, si no se canaliza adecuadamente, puede tornarse peligrosa, impulsando a las personas a actuar sin medir las consecuencias legales o personales. Por ello, recomendamos cultivar la calma, evitar discusiones estériles y practicar la tolerancia. Sigamos caminando con conciencia, sembrando paz y construyendo un mundo más justo para todos.

ARIES: Sentirán que tienen la fuerza necesaria para someter cualquier obstáculo y enfrentar la situación con valentía para alcanzar la gloria de manera efectiva. Seguramente, alcanzarán beneficios importantes y una vez más saldrán adelante a pesar de las dificultades. Estarán bendecidos por los espíritus de la guerra.

TAURO: Estarán obligados a levantar la voz y aportarán sus ideas y opiniones. No apoyaran una destrucción total para volver desde cero a formar un nuevo camino. Realizaran un análisis y solo tomaran lo positivo y partir de una base excelente. Serán escuchados y valorados para mejorar todo lo que sea posible.

GÉMINIS: Serán los encargados a transmitir soluciones efectivas a los diversos inconvenientes que existan en el entorno. La paz, deberá reinar por sobre todas las cosas y el ambiente solidario lleno de empatía se hará presente. El respeto y los valores éticos serán de gran valía como herramientas fundamentales para la unión.

CÁNCER: Todas sus acciones estarán alineadas para preservar la paz entre los hombres de buena voluntad. Seguramente, estarán celebrando la vida después del gran triunfo del amor puro entre los seres queridos. Propiciaran actividades para compartir y demostrar el cariño profesado. Una reunión familiar será espectacular.

LEO: Realizaran diversas propuestas para demostrar que son seres civilizados en contra de la violencia ciega, desenfrenada e involucionada que no genera beneficios. Serán vistos como personas elevadas y positivas que siempre apoyan las libertades sociales sin socavar los derechos de los demás ciudadanos.

VIRGO: Lucharan por la preservación del amor por los demás seres queridos del entorno familiar. La fraternidad es la base fundamental para avanzar con un excelente plan de vida colectivo. Pensarán que unidos somos más y estarán propagando la fusión para salir adelante venciendo las dificultados propias de nuestros tiempos.

LIBRA: Poseen las energías para combatir cualquier agresión externa que no genere paz en la sociedad. Conversarán y bajarán los altos niveles de violencia y también estarán logrando su cometido con gran enfoque. Escucharan con atención a todas las partes involucradas para aportar soluciones satisfactorias.

ESCORPIO: Son los protagonistas principales donde toda su ira será descargada para generar un enorme caos, que abra paso a un nuevo ciclo, con el fin de realizar una enorme limpieza, quedando en pie solo lo positivo. Seguramente, después de este tránsito, se volverá a generar una mejor energía para avanzar correctamente.

SAGITARIO: La reconstrucción de sus vidas en todos los niveles, no permite aportar energías extras en los procesos colectivos externos. En el presente, estarán usando este tránsito para aportar soluciones a sus propias crisis internas. Es necesario mirar a si mismo e identificar las zonas donde se requiere atención con urgencia.

CAPRICORNIO: En medio de la tormenta, defenderán sus convenciones e ideas conservadoras para mantener una estructura estable. No es conveniente derribar todo a la vez y mantendrán la propuesta de realizar análisis para eliminar todo lo que no funciona en beneficio de la humanidad en su conjunto.

ACUARIO: Maravilloso signo que genera el mayor impulso del cambio y transformación en la sociedad. Sus ideas serán un aporte importante para la creación de nuevas estructuras sociales que permitan la modernización del estado. La eliminación de la burocracia a través de la tecnología, será una bandera para avanzar colectivamente.

PISCIS: Ejercerán actividades como un muro de contención para las personas del entorno familiar que requieran una ayuda espiritual y emocional. Sembrar la esperanza en un futuro mejor, es importante para ver el más allá como una mejor alternativa. La ecología y el buen camino ético como ciudadanos nos llevaran a elevar el espíritu.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

