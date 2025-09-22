Aceite de oliva para el cabello: así debes aplicarlo para aprovechar todos sus beneficios

Suscríbete a nuestros canales

La hidratación del cabello es importante para evitar la irritación de la cuticular capilar, la cual funge como capa protectora de la raíz, con el objetivo de evitar el quiebre de la misma, por ende, mantenerla en buenas condiciones es fundamental.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por Garnier, la hidratación del cabello evita la aparición del frizz y las puntas abiertas, las cuales no se ven bonitas.

Por lo tanto, en la actualidad el aceite de oliva es ideal para hidratar el cabello, gracias a las propiedades vitamínicas que contiene, además, suele estar siempre en la despensa de la cocina.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo aplicar el aceite?

Lo más recomendable es que la persona aplique una cucharada de aceite de oliva en el cabello sucio y deje actuar el producto durante 10 minutos, luego debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el referido proceso la persona debe realízalo mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

A su vez, es propicio acotar que el aceite de oliva también evita la aparición de caspa, debido a la cantidad de nutrientes que contiene, las cuales el cabello aprovecha al máximo.

En conclusión, para lucir una melena radiante la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y evitar la aplicación de productos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

