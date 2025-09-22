Cabello líquido: conoce qué es y la fórmula de un efecto imposible dada por expertos estilistas

Suscríbete a nuestros canales

El cabello lacio cada día se lleva más, no solo porque nos da un aspecto prolijo, sino también porque permite la rapidez y comodidad a la hora del peinado.

Cuando la melena está lisa totalmente, a toda su capacidad de alisado, se le denomina cabello líquido. El nombre viene dado debido a la similitud del cabello lacio con un líquido cayendo.

Esta melena líquida se caracteriza por su ligereza, brillo y fluidez, el cual puede ser aplicado en cualquier grosor de cabello. La única condición para conseguir este efecto es que la hebra del pelo esté sana. De lo contrario, estará lisa pero sin el aspecto ligero que caracteriza a esta tendencia.

Por ello, lo recomendable antes de aplicar este técnica beauty, es hidratar muy bien el cabello previo al tratamiento.

¿Cómo conseguirlo?

Según detalla el blog Hair de Loreal, una vez aplicado el tratamiento alisador deberás seguir lo siguientes consejos para que el resultado sea óptimo.

1- Aplica un producto en spray complementario para alisar y dejarlo manejable. Este eliminará el frizz del cabello proporcionando una prebase a la hebra del pelo. Con esta prebase, el planchado o secado de la melena no lo dañará y llegará a su nivel máximo de liso sin inconvenientes.

2- según el grosor y onda de tu melena deberás secar o planchar para que el producto penetre como es debido. Aunque se tenga un cabello liso, deberás planchar tu melena para obtener el efecto líquido.

3- Conseguido el efecto líquido llegó el momento de hidratarlo. Este paso te asegurará de continuar con una melena nutrida, es decir, sana. Añadir en tu dieta oligoelementos, minerales y vitaminas será indispensable para el bienestar de tu cabello. Entre ellos están el zinc, hierro, magnesio, ácido fólico, aminoácidos azufrados, así como también vitaminas B6 y B12.

4- Para mantener tu melena líquida beberás seguir utilizando productos adecuados, como por ejemplo el champú y acondicionador para melenas extra lisas. Estos contienen fórmulas con propiedades de hidratación y de suavidad múltiple.

